В РК предложили построить лагеря для русских. Это усилило миграцию

Из Казахстана переезжает около 150–200 человек в год. Абсолютное большинство - русские. По мнению депутата Государственной думы, директора Института стран СНГ Константина Затулина, русские покидают Казахстан вовсе не по причине низкого уровня жизни, пишет издание "ПолитНавигатор".

"Уровень жизни там не сильно ниже, чем в России. Бегут от национализма, который не настолько радикален, как, например, на Украине. Сейчас в этой республике идет переход с кириллицы на латиницу, меняют русские названия улиц на национальные. Это все вызывает у местных русских тревожные ожидания", - сообщил директор Института стран СНГ Константин Затулин.

Показателем усиления крайнего национализма в Казахстане стало заявление в феврале этого года казахстанского журналиста и члена союза писателей Арман Кани. Он предложил построить лагеря перевоспитания для не владеющих казахским языком. А также лишать казахстанского гражданства тех, кто не владеет государственным языком и выселять их в Россию, плюс ко всему открыть лагеря принудительного обучения государственному языку, сообщал сайт orda.kz.

Понятно, что выселение незнающих казахского в Россию явно говорит в основном об одном этносе - представителях русской нации.

Тогда подобное заявление Кани написал в своей колонке на Abai.kz.

"Нужны ли работники частных учреждений, у которых уши привыкли к русским словам этих "черпаков", а принудительное обучение и преподавание языка не предусмотрено законодательством и программами?", - возмущался националист.

Он предложил размещать имена и должности граждан, которые не владеют государственным языком, в соцсетях и СМИ.

Также он заявил тогда, что существует пять методов обучения государственному языку:

Провести агитационно-пропагандистскую работу среди министров и депутатов с разъяснением смысла слова главы государства: "Будущее Казахстана – в казахском языке"; Штрафовать ежемесячно в крупном размере должностных лиц, владельцев частных объектов, предпринимателей, не владеющих государственным языком, до тех пор, пока не выучат казахский. Если не будет результата, увольнять; Распускать, прекращать работу государственных и частных учреждений, организаций (начиная с администрации президента, правительства, парламента, государственных учреждений всех уровней, объектов обслуживания населения, частных торговых точек и т. д.), в которых государственный язык не используется на должном уровне. Реорганизовать, укомплектовать кадрами, владеющими казахским языком, но и по мере необходимости свободно говорящими на русском и английском языках; Лишать казахстанского гражданства и выселять в Российскую Федерацию чиновников, владельцев частной собственности, предпринимателей, не владеющих государственным языком; Открыть лагеря принудительного обучения государственному языку, арестовывать на определенный срок чиновников, предпринимателей, не владеющих казахским языком, выпускать на свободу только тех, кто смог сдать экзамен на знание казахского языка.

Согласно существующему законодательству РК, подобные заявления Армана Кани нарушают закон республики, попадая под статью 14 Конституции РК.

"Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам".

Вот только подобные заявления, по мнению экспертов, в разы усилили отток этнических русских из Казахстана - 70 процентов. Еще 30 составляют сами казахи, мигрирующие из страны.