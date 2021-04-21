В РК предложили построить лагеря для русских. Это усилило миграцию

Казахи дичают быстрее киргизов?
Из Казахстана переезжает около 150–200 человек в год. Абсолютное большинство - русские. По мнению депутата Государственной думы, директора Института стран СНГ Константина Затулина, русские покидают Казахстан вовсе не по причине низкого уровня жизни, пишет издание "ПолитНавигатор".
"Уровень жизни там не сильно ниже, чем в России. Бегут от национализма, который не настолько радикален, как, например, на Украине. Сейчас в этой республике идет переход с кириллицы на латиницу, меняют русские названия улиц на национальные. Это все вызывает у местных русских тревожные ожидания", - сообщил директор Института стран СНГ Константин Затулин.
Показателем усиления крайнего национализма в Казахстане стало заявление в феврале этого года казахстанского журналиста и члена союза писателей Арман Кани. Он предложил построить лагеря перевоспитания для не владеющих казахским языком. А также лишать казахстанского гражданства тех, кто не владеет государственным языком и выселять их в Россию, плюс ко всему открыть лагеря принудительного обучения государственному языку, сообщал сайт orda.kz.
Понятно, что выселение незнающих казахского в Россию явно говорит в основном об одном этносе - представителях русской нации.
Тогда подобное заявление Кани написал в своей колонке на Abai.kz.
"Нужны ли работники частных учреждений, у которых уши привыкли к русским словам этих "черпаков", а принудительное обучение и преподавание языка не предусмотрено законодательством и программами?", - возмущался националист.
Он предложил размещать имена и должности граждан, которые не владеют государственным языком, в соцсетях и СМИ.
Также он заявил тогда, что существует пять методов обучения государственному языку:
Согласно существующему законодательству РК, подобные заявления Армана Кани нарушают закон республики, попадая под статью 14 Конституции РК.
"Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам".
Вот только подобные заявления, по мнению экспертов, в разы усилили отток этнических русских из Казахстана - 70 процентов. Еще 30 составляют сами казахи, мигрирующие из страны.