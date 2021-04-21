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В российские вузы можно будет поступать дистанционно

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- Евгений Денисенко
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Дистанционный способ подачи документов в вузы России в текущем году остается приоритетным. Это предусмотрено соответствующим приказом Министерства науки и высшего образования РФ.

Такой порядок разработан ведомством для 2021-2022 учебного года в целях предотвращения угрозы распространения COVID-19. Отмечается, что вуз вправе принимать документы и лично у поступающих, исходя из эпидемической обстановки в регионе. Вместе с тем, документ обязывает вузы использовать дистанционные технологии во время вступительных испытаний.

"Организация осуществляет взаимодействие с поступающими: при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации - с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", а также через операторов почтовой связи общего пользования", - говорится в проекте приказа.

Также отмечается, что приемная кампания традиционно должна начаться не позднее 20 июня. 17 августа будут изданы приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. При этом сроки завершения приема документов от поступающих с прохождением вступительных испытаний устанавливаются самими вузами.

В настоящее время в высших учебных заведениях России обучаются свыше 15.5 тысячи кыргызстанцев. Из них около 6.6 тысячи - за счёт российского бюджета, остальные на коммерческой основе.

На днях, как сообщил Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом, в Кыргызстане завершилась ежегодная профориентационная акция для старшеклассников. Ее организатором выступил общественный фонд "Единство", при поддержке Министерства образования и науки республики. В мероприятиях акции приняли участие 15 профильных вузов России. Желающие в свободном доступе на веб-портале смогли ознакомиться с актуальной информацией по наиболее востребованным, перспективным профессиям, о возможности поступления в российские университеты. На том же интернет-ресурсе были организованы тренинговые сессии по наиболее сложным темам математики, информатики, физики, химии, биологии, русскому языку, интересные мастер-классы, вебинары.

Кроме того, в Бишкеке в апреле прошла ежегодная выставка российских образовательных организаций "Образование в России – 2021". Она была организована общественным фондом "Московские Классики" при поддержке представительства Россотрудничества в КР, Министерства образования и науки КР, Управления образования мэрии Бишкека и Республиканской библиотеки для детей и юношества имени К.Баялинова. Свои образовательные программы представили в около двух десятков российских вузов. Мероприятия выставки также состоялись в Токмаке, Канте, Шопокове и Кара-Балте.


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URL: https://www.vb.kg/399911
Теги:
абитуриент, вуз, Россия, карантин
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