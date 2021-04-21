Политолог призвал оценить попытку президента "спасти хоть одну жизнь"

Экс-депутат Бишкекского горкенеша, политолог и публицист Мусуркул Кабылбеков призвал кыргызстанцев прекратить заниматься "пересудами и мелкотравчатым злорадством" по поводу Иссык-Кульского корня, а также критиковать президента КР Садыра Жапарова за его попытки помочь соотечественникам в борьбе с коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Иссык-Кульский корень. Вал справедливой критики, праведного гнева, но не мало и пустых пересудов, мелкотравчатого злорадства. Все правильно, но у меня говорить о нем желания почему-то нет. Наверное, из за - "И началась самая увлекательная из охот - охота на человека". Приписывают Киплингу.

Я о другом, мы - маленькая страна. Ударный труд сделал нас гораздо меньше, чем стартовали тридцать лет назад. Двадцатый год ясно показал, наш мир чрезвычайно опасно хрупок.

Первое же серьезное испытание буквально парализовало нашу государственность. Лишь самоотверженность и профессионализм врачей, работавших в нечеловеческих условиях, а также активная позиция граждан, ставших волонтёрами и меценатами, не допустили ещё большей катастрофы.

У нас засохла фундаментальная наука, доведена до ручки система здравоохранения. Интеллектуальный капитал страны в поисках лучшей доли развивает чужую медицину, чужую науку. В этих условиях, казалось бы, надо ложиться и умирать или идти по миру с протянутой рукой.

Но кыргызы знавали времена похуже. И выжили благодаря гибкости, нестандартным решениям, пользуясь тем, что давала окружающая среда.

Чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных решений. Когда падаешь в пропасть, ухватишься и за змею. Последнюю и схватил за хвост Садыр Жапаров, со всеми вытекающими последствиями.

Давайте считать это попыткой спасти хоть одну жизнь, которой другие средства не помогли. В конце концов, он наш президент, а эксгибиционизм не красит как человека, так и целый народ", - заявил Кабылбеков.