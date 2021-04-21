Кыргызстан и Россия продолжат совместную подготовку дипломатов

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат встретилась в Москве с ректором Дипломатической академии МИД России Александром Яковенко. Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования, подготовки дипломатических кадров и повышения квалификации преподавательского состава учебных заведений Кыргызстана и России.

Как сообщили в посольстве, в рамках подготовительной программы для будущих дипломатов, которая предусматривает знакомство специалистов-международников с многообразием культур народов мира, дипломатических практик, Гульнара-Клара Самат встретилась со студентами Дипакадемии. И рассказала им о культуре, традициях и обычаях кыргызского народа. Посол также посетила вузовский Музей международного этикета и культуры и передала ему национальные сувениры Кыргызстана.

Взаимодействие между обеими дружественными странами в данной сфере осуществляется уже на протяжении многих лет. В том числе - на основе соглашения о сотрудничестве, которое заключила в июле 2014 года Дипломатическая академия имени Казы Дикамбаева МИД Кыргызстана с Московским государственным институтом международных отношений МИД России. Документ предусматривает сотрудничество в подготовке и повышении квалификации кадров в области международных отношений и дипломатии.

Дипломатические вузы КР и РФ вместе с их внешнеполитическими ведомствами приняли в 2017 году активное участие в мероприятиях, посвященных 25-летию установлению дипотношений между Кыргызстаном и Россией. Одним из них стала большая международная конференция, посвященная этой дате, которая состоялась в Москве, на базе Дипломатической академии МИД России. Участие в ней приняли государственные и общественные деятели, послы ряда государств, члены Евразийской экономической комиссии, представители международных организаций.

Документ об установлении дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией был подписан в марте 1992 года. В июне того же года обе страны подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в июле 2000-го – Декларацию о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве. Всего договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют около 130 договоров, соглашений и иных документов, регулирующих различные направления взаимодействия.