Миграция: от поставки трудовых ресурсов до инвестиций в экономику КР

Министерство внутренних дел РФ потребовало от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну. По данным замглавы Межпарламентской ассамблеи Содружества Александра Горового, на долю Кыргызстана приходится 115 тысяч нелегалов. Для Кыргызстана получить такую армию граждан, требующих трудоустройства, может стать достаточно сложным испытанием.

Число постоянно работающих за рубежом кыргызстанцев в настящее время превышает 800 тысяч человек. Если учесть, что в стране проживает 6,4 млн. человек, то получается, что каждый 12-й кыргызстанец трудится за пределами страны. Если же считать трудоспособное население - 2,4 млн. человек, то и вовсе – каждый четвертый трудоспособный гражданин республики работает за рубежом. В целом, миграция в республике затрагивает порядка 3 миллионов человек, каждое четвертое домохозяйство страны имеет как минимум одного трудового мигранта.

При этом если в 2011 году, 10 лет назад, в страну прибыло свыше 6 тысяч человек, а выбыло 45,7 тысяч человек, то в 2021 году цифры составили 961 и 5,8 тысяч человекк соответственно. Прирост населения осуществляется за счет высокой рождаемости, уже сегодня почти 40% населения республики составляют дети и подростки младше 18 лет, то есть нетрудоспособное население. Ежегодно на продолжительные сроки за рубеж убывает не менее 50 тысяч граждан. В разные годы, такие как: 2005, 2010, 2015, отток населения резко увеличивался, достигая 170 тысяч человек в год. Их возвращение в будущем остается под большим вопросом, особенно учитывая, что страна не в состоянии предоставить своим гражданам равноценно оплачиваемый заработок.

Но благодаря внешней миграции Кыргызстан ежегодно получает от трудовых мигрантов почти треть своего ВВП. В прошлом году в страну поступило 1,46 млрд долларов, из-за пандемии эта сумма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 7,38%. В 2019 году сумма перечислений превысила 2,2 млрд долларов.

Если смотреть глобально, то Кыргызстан – не единственная страна, которая живет за счет поступлений трудовых мигрантов. По данным ООН, в мире насчитывается 250 миллионов трудовых мигрантов, каждый седьмой житель нашей планеты живет за счет денежных переводов от родственников, которые трудятся в других странах.

Согласно глобальному анализу, примерно 60% этих средств тратится на питание, медикаменты, обучение детей. Оставшуюся часть или превращают в накопления, или вкладывают в развитие собственного дела. На фоне одного мигранта, который высылает 100 долларов в месяц, отложенные 30-40 долларов кажутся мизером, но по всему миру с 2015 по 2030 гг. поступления от мигрантов ожидаются до 6,5 трлн. долларов, и здесь уже 40% от общей суммы – огромные средства, которые ООН рассматривает как механизм устойчивого развития. Ведь малое предпринимательство, развивающееся на денежные переводы от мигрантов, создает трудовые места, способствует преодолению нищеты, повышает качество жизни и уровень образования и т.д.

Поэтому одна из Целей устойчивого развития из Повестки-2030 заключается в том, чтобы снизить стоимость трансакций до 3%, поскольку из-за разницы валют и комиссий за переводы трудовые мигранты переплачивают в мире сравнительно недавно, еще каких-то 15 лет назад денежные переводы считали личным делом мигрантов и их семей. Сегодня мигранты и их переводы – важная составляющая стратегического развития государств и мирового сообщества в целом.

"Международная трудовая миграция становится все более важным политическим вопросом, и это требует в равной степени учитывать интересы стран происхождения и стран назначения, а также интересы самих трудовых мигрантов, - говорит главный статистик Международной организации труда, директор департамента статистики Рафаэль Диес де Медина. – Чтобы политика была эффективной и соответствовала международным трудовым нормам, она должна основываться на надежных данных, в том числе и о численности трудовых мигрантов, характеристиках и структуре их занятости".

Грамотный анализ позволяет сформировать эффективную миграционную политику, которая может быть использована для повышения КПД от получаемых денежных переводов. В Кыргызстане же миграция все еще остается явлением стихийным, а применение получаемых денежных переводов никак не соотносится с развитием государства. В большей степени поступления от мигрантов стимулируют строительный сектор, а также потребление товаров и услуг.

Кыргызстан все годы независимости является поставщиком "чернорабочих", большая часть трудовых мигрантов трудится на стройках, в ЖКХ, в сезонных уборочных кампаниях и т.д., то есть в сферах с низкой заработной платой и отсутствием возможности профессионального роста.

Хотя в сфере международной миграции наблюдается уклон в виртуальную плоскость, то есть глобальные масштабы приобретают технологии использования знаний и навыков специалистов без их физического перемещения. Конечно, существуют риски отсутствия налоговых поступлений в бюджет, поскольку вознаграждение от виртуальных мигрантов поступает через электронные кошельки глобальной сети, а большая часть этих потоков никем не декларируется и не учитывается в налогообложении. Противовесом может быть система патентирования и декларирования расходов. При этом страна получает и налоговые отчисления, и высоковалифицированных специалистов.

Кыргызстан уже начал подготовку IT-специалистов, пока их процент невелик, а выпускники пытаются связать свое будущее с зарубежными странами. Виртуальная утечка мозгов, так называемая интеллектуальная миграция, представляет реальную опасность для экономики любой страны, тем более развивающейся.

Но реальное инвестирование мигрантов могло бы значительно повлиять на экономику республики. Если до недавнего времени мировая экономика считала главным фактором развития государства – передвижение капиталов и товаров, то сегодня на первое место выходят люди и грамотное использование этого потенциала. Тем более что есть хороший пример – Поднебесная, где доходы на душу населения за 10 лет выросли более чем в два раза. За этим развитием стоит не столько внутренняя дешевая рабочая сила, сколько 50-миллионное сообщество трудовых мигрантов, которые осуществили более 70% инвестици в развитие страны. И предоставление возможности трудовым мигрантам инвестировать в свое возвращение на Родину может стать фактором устойчивого развития государства.