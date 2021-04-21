Довел до кровотечения. На президента АУЦА Эндрю Качинса подали жалобу

Президент Американского Университета в Центральной Азии (АУЦА) Эндрю Качинс наорал на свою беременную сотрудницу Алину из-за негативных фотографий про университет. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пользовательница интернета Самира Алтынбекова.

По ее словам, глава ВУЗа интересовался, почему сотрудницы PR-отдела хранили в отчете новости негативного характера и озвучили на важной встрече.

"По его мнению, "кто-то стоит за ними". Он вырвал у беременной Алины телефон и кричал на нее. Сотрудница объяснила это тем, что это их работа, хранить новости такого характера в отчете. После скандала, у сотрудницы началось кровотечение и попала в больницу. Муж женщины обратился в администрацию с жалобой", сообщила Алтынбекова.

Администрация АУЦА пока не доступна для комментариев.