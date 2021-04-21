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Довел до кровотечения. На президента АУЦА Эндрю Качинса подали жалобу

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- ВБ
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Президент Американского Университета в Центральной Азии (АУЦА) Эндрю Качинс наорал на свою беременную сотрудницу Алину из-за негативных фотографий про университет. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пользовательница интернета Самира Алтынбекова.

По ее словам, глава ВУЗа интересовался, почему сотрудницы PR-отдела хранили в отчете новости негативного характера и озвучили на важной встрече.

"По его мнению, "кто-то стоит за ними". Он вырвал у беременной Алины телефон и кричал на нее. Сотрудница объяснила это тем, что это их работа, хранить новости такого характера в отчете. После скандала, у сотрудницы началось кровотечение и попала в больницу. Муж женщины обратился в администрацию с жалобой", сообщила Алтынбекова.

Администрация АУЦА пока не доступна для комментариев.


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URL: https://www.vb.kg/399934
Теги:
вуз, Бишкек, Кыргызстан, скандал, #АУЦА
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