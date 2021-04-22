Велосипедисты Бишкека: на дорогах страшно, на велодорожках людно

С наступлением теплых дней резко увеличилось количество велосипедистов в Бишкеке. Причем многие из них садятся на двухколесный транспорт не ради развлечения или спорта, а для того, чтобы добираться на работу. И этот способ передвижения становится по-настоящему массовым. Однако, не смотря на развитие велосипедного движения, дороги для байкеров безопаснее не стали. А ездить по построенным в городе велодорожкам не получается ввиду их непродуманности.

До Китая, с его многомиллионным велосипедным движением, нам еще далеко. Хотя брать пример определенно стоит, так как многие китайцы стараются перемещаться по улицам городов на велосипедах, электросамокатах или, на крайний случай, скутерах. Но и в Бишкеке два колеса в последние годы ощутимо набрали популярность. Если раньше по столице колесили исключительно спортсмены и любители активного образа жизни, то сейчас велосипед используется как транспортное средство наравне с личным авто или автобусами и троллейбусами. Каждое утро можно наблюдать сотни людей, едущих в джинсах, а не в спортивной форме, и с рюкзаками за спиной. К тому же народ начал активно приобретать и самокаты на электрической тяге. Это для тех, кто не хочет потеть перед приходом в офис.

В нынешнем году количество желающих добираться на работу именно на таком виде транспорта значительно возросло. И способствовал этому мощный экономический стимул в виде существенно подорожавших горюче-смазочных материалов. Причем нефтетрейдеры предрекают, что на нынешних отметках цены на солярку и бензин не останутся и продолжат расти. Так что тенденция к покупке байков и самокатов сохранится еще долгое время.

Это, безусловно, радует, так как Бишкек перегружен автомобильным транспортом настолько, что порой быстрей пройти пешком, чем проехать на машине. Да и для экологии возросшее число велосипедистов это существенная разгрузка, так как за зиму все горожане вдоволь надышались смогом.

Но беда в том, что чувствовать себя в безопасности на городских улицах любители двухколесной техники не могут от слова совсем. Главными врагами байкеров являются многочисленные паркуны, усилиями которых и без того узкие дороги становятся еще уже. А это опасно для передвижений на велосипеде, так как заметно сокращается боковая дистанция. Кроме того, ищущий стоянку шофер чаще всего просто не обращает внимания на едущий вдоль обочины байк и может подрезать его как при парковке, так и при выезде с нее. На замечания такие уникумы, как правило, не реагируют.

Далее идут маршрутные такси. По количеству их, конечно же, меньше, чем паркунов, но опасность они представляют еще больше. Уже были сотни случаев, когда велосипедисты врезались в неожиданно открывшуюся дверь бусика, водитель которого решил высадить пассажира в неположенном для этого места. Случалось и так, что стараясь уйти от столкновения, байкеры улетали в арыки или врезались в припаркованные у обочины автомобили. Да и бесконечное подрезание со стороны микроавтобусов вынуждает маневрировать по проезжей части, что грозит опасностью оказаться под колесами машин.

Не лучше обстоят дела с водителями автобусов и троллейбусов. Они вообще считают, что их должны пропускать все и каждый, даже если они едут на запрещающий сигнал светофора. Это нарушение, кстати, стало для них нормой. А доблестная патрульная милиция не принимает никаких мер. По линии "Безопасного города" их тоже не штрафуют.

В целом, подавляющее большинство автолюбителей безалаберно относятся к велосипедистам. Последних почему-то не считают полноправными участниками дорожного движения, хотя они таковыми являются. При перестроении шоферы не считают нужным пропускать байкеров, как делают это в отношении других машин. Все потому, что другая машина может протаранить бок нерадивого автомобилиста. А вот велосипедист ничего такого не сделает. Чего его бояться-то?

Да что там говорить, даже отдельные сотрудники автоинспекции не осведомлены, что на транспорт на мускульной тяге распространяются ПДД, он имеет равные с автомобилистами права и обязанности. Одному знакомому велосипедисту малограмотные гаишники заявили, что он не имеет права ездить по дороге. Только по тротуару. Ну а что тогда говорить о простых шоферах?

Казалось бы, мэрия в последние годы активно начала строить велосипедную инфраструктуру. Дорожки появились даже вдоль центральных артерий, таких как проспекты Чуй, Дэн Сяопина и Чингиза Айтматова, улицы Абдрахманова/Байтик Баатыра. Но давайте смотреть правде в глаза - проехать по ним невозможно. Они отделены от тротуаров лишь линией разметки, на которую пешеходы не смотрят. Мало того, часто там сидят стихийные торговцы, а также устанавливаются бочки с прохладительными напитками.

Единственные две велодорожки, по которым можно более-менее нормально проехать – это кольцевые между улицами Жукеева-Пудовкина, Байтик Баатыра и Южной магистралью, и вдоль проспекта Айтматова, Южной Магистрали и Байтик Баатыра.

Но, во-первых, свободно двигаться по ним можно не всегда. В вечернее время они забиты гуляющими горожанами, для которых автоматически превращаются в тротуар. Во-вторых, находятся они на южной окраине города, и добраться по ним на работу не получится у 99 процентов жителей столицы. В-третьих, даже здесь нельзя чувствовать себя в безопасности.

На днях на Южной магистрали произошло ДТП, в результате которого одну из машин откинуло на тротуар, и она сбила велосипедиста. Человек получил серьезные травмы. Видео было снято на видеорегистратор одного из свидетелей и активно распространяется в Интернете.

В итоге, устав уворачиваться от бесконечных пешеходов и торгашей в центре, любители двухколесного транспорта вновь возвращаются на проезжую часть, рискуя попасть в аварию.

Поэтому есть три пути выхода из ситуации. Первый заключается в строительстве нормальных велодорожек, отделенных от проезжей части и тротуара как минимум высоким бордюром, но никак не линией разметки. Этот способ дорогой, хлопотный, но наиболее эффективный.

Второй – повсеместная установка камер фото и видеофиксации. Причем не только на перекрестках, но и на других опасных участках дорог. Ведь опыт показал, что "электронные глаза" отрезвляюще действуют на автомобилистов. В зоне их функционирования количество нарушений сократилось в десятки раз. Вот и велосипедистам, ездящим по проезжей части, равно как и остальным участникам дорожного движения, будет гораздо безопаснее. К тому же камеры пополняют бюджет.

Третий является идеальным - объединить два перечисленных выше.

А из велодорожек, построенных мэрией, получились просто широкие тротуары. Поэтому чиновникам нет даже смысла тратиться на их разметку – все равно никто не обращает на нее внимания.