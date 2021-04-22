Кыргызстан и Япония обсудили вопросы инвестиций и трудовой миграции

Cостоялась встреча министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с ЧПП Японии в КР Сигэки Маэда, Постоянным представителем Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в КР Нэмото Наоюки и представителями японских компаний, осуществляющих свою деятельность в КР, с целью обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил МИД КР.

Казакбаев рассказал японской стороне о внутриполитической и экономической ситуации в Кыргызстане, а также обозначил неизменность основных направлений внешней политики, в т.ч. в развитии партнерского сотрудничества с Японией. Особо подчеркнута важность дальнейшего углубления двусторонних отношений, в том числе практического взаимодействия в сфере инвестиционного сотрудничества.

Главой внешнеполитического ведомства отмечена активная работа Японского агентства международного сотрудничества в КР, направленная на реализацию важных социально-экономических проектов, особый акцент был сделан на одном из таких успешно реализуемых проектов "Одно село - один продукт".

Кыргызской стороной озвучено о предпринимаемых мерах по защите иностранных инвесторов и инвестиций

Также озвучены конкретные предложения по расширению деловых связей с Японией, в т.ч. с использованием сети Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO).

Постоянный представитель JICA в КР Нэмото Наоюкирассказал об основных направлениях и программах сотрудничества, ключевой политикой которых является поддержка устойчивого и сбалансированного экономического роста КР. В частности, Н.Наоюки информировал о проводимой работе по диверсификации промышленности и созданию рабочих мест (содействие экспорту сельхозпродукции, развитие малого и среднего бизнеса, промышленности и инфраструктуры для её диверсификации), а также улучшению госуправления и социальных услуг (обучение государственных кадров, помощь в цифровизации госуправления, вопросы здравоохранения и др.).

В продолжение состоялся конструктивный диалог с представителями деловых кругов Японии, в ходе которого затронуты темы привлечения инвестиций, продвижения кыргызстанской сельскохозяйственной продукции в Японию, развития информационных технологий, трудоустройства граждан КР в Японии, заключения двусторонних соглашений, создания благоприятных и льготных условий ведения бизнеса.

По итогам мероприятия сторонами достигнута договоренность о продолжении плодотворного сотрудничества, ускорении проработки соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также меморандума в сфере трудовой миграции между двумя странами.