"Садыр Жапаров пошел на шаг, которого как огня боялась любая власть"

"Как известно, тарифы это, та самая могила Коркута, которой как огня боялась любая власть, а Бакиевых они вообще смели из страны. И тем не менее, Садыр Жапаров пошел на этот шаг". Таким мнением на своей странице в соцсети поделился экс-депутат, политолог и публицист Мусуркул Кабылбеков.

По его словам, отсюда можно сделать вывод, что ситуация в энергетике Кыргызстана близка к катастрофической.

"Всем разочаровавшимся во мне, в результате предыдущего поста. Тем, кто желает отписаться и предать анафеме, предлагаю ещё один тезис, укрепляющий их решение: Садыр Жапаров - красавчик!

Как, спросит какой - нибудь железобетонный ......? Ответ - так. Он единственный из всех президентов, кто повернулся лицом к многострадальной кыргызской энергетике. К отрасли, насилие над которой длится почти полвека.

Заявление, сделанное им на встрече с руководством Минэнерго и ветеранами отрасли, иначе как бомбой назвать трудно - "Необходимо поднять тарифы".

Как известно, тарифы это, та самая могила Коркута, которой как огня боялась любая власть, а Бакиевых они вообще смели из страны. И тем не менее, Садыр Жапаров пошел на этот шаг. Пошел, положив на всех своих даканса и похерив все свои предвыборные обещания.

Отсюда можно сделать выводы. Первый- ситуация в энергетике Кыргызстана близка к катастрофической.

Второй- требуются экстренные меры, чтобы спасти ее.

Третий- населению страны пора платить настоящую цену за свет и тепло.

Четвертый - энергетика Кыргызстана будет деполитизирована.

Пятый - коррупция в энергетике будет сведена к минимуму.

Шестой- политическое руководство страны и Минэнерго дают слово, что реформы в энергосекторе пройдут безболезненно для уязвимых слоев населения.

И наконец - Садыр Жапаров, ради фундаментальных интересов страны готов поступиться властью.

Таков сухой остаток довольно эмоционального выступления президента на встрече с руководством министерства и ветеранами энергетической отрасли", - написал Кабылбеков.