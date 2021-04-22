В Кыргызстан пытались незаконно завезти капусту и клубнику

21 апреля пограничники Лейлекского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ КР пресекли незаконный провоз контрабандного груза. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

В местности Сай Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд и сотрудники ГКНБ КР задержали 2 автомашины Мерседес-Бенц Гигант и Мерседес-Бенц Спринтер под управлением граждан Кыргызской Республики М.Д., и А.М., которые незаконно пытались провезти из Таджикистана в Кыргызстан 3,5 тонны капусты и 600 килограмм клубники без сопроводительных документов.

По предварительным данным стоимость задержанного груза составила 325 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.