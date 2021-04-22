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Трудовые мигранты как мягкая сила Кремля

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- Азиз Осмонов
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Вполне допустимо считать трудовых мигрантов мягкой силой Кремля, а также и проводниками Русского мира: находясь в России уроженцы республик Южного Кавказа и Центральной Азии общаются на русском языке, вольно или невольно приобщаются к культуре многонациональной России, перенимают сами и передают своему окружению обычаи современного российского общества, написал в статье изданию Politrus российский эксперт Виталий Арьков.

Автор отмечает в статье, что для ориентированную на западную цивилизацию молодежь не только Центральной Азии, но и Южного Кавказа Россия представляется ее доступным сегментом. Хотя сама Россия, как известно, сторонится части современных атрибутов западной цивилизации. И оттого может рассматриваться как "Запад здорового человека".

- Есть в вопросе с трудовыми мигрантами в России, конечно, и геополитическая составляющая. Среди бывших советских республик сильнее всего от денег трудовых мигрантов зависит Кыргызстан, экономика которого до пандемии получала из России в форме денежных переводов трудовых мигрантов порядка 2,6 млрд долларов ежегодно, что составляет 33,6% ВВП страны. Сопоставимы цифры по Таджикистану - 2,3 млрд долларов или 31% ВВП. Цифры по Молдове - 1,8 млрд долларов или 16,1% ВВП и Узбекистану - 3,9 млрд рублей или 9% ВВП. И это без учета финансов, которые трудовые мигранты привозят на Родину наличностью сами или передают через родных и знакомых, - подчеркивает Арьков.

На первый взгляд это частные денежные переводы, однако их стоит рассматривать как одну из форм даже не инвестиций в экономику дружественных России постсоветских республик, а прямую финансовую поддержку лояльных Кремлю политических режимов.

- В противном случае многие десятки тысяч озлобленных трудовых мигрантов вернутся к себе домой, где их не ждут власти, где нет работы и нет перспектив. Со всеми вытекающими для местных властей нерадостными последствиями. Поэтому вполне допустимо считать трудовых мигрантов мягкой силой Кремля, а также и проводниками Русского мира: находясь в России уроженцы республик Южного Кавказа и Центральной Азии общаются на русском языке, вольно или невольно приобщаются к культуре многонациональной России, перенимают сами и передают своему окружению обычаи современного российского общества, - резюмирует автор статьи.


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URL: https://www.vb.kg/399950
Теги:
миграция, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, политика, кыргызско-российское сотрудничество
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