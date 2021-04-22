В России прогнозируют сокращение числа трудовых мигрантов

Эксперты прогнозируют сокращение в России числа иностранных рабочих на треть по сравнению с допандемийным периодом. Это связано, сообщают "Известия", с новым порядком привлечения трудовых мигрантов.

Как напоминают "Известия", с середины марта в РФ действует новая схема привлечения иностранной трудовой силы, которая была разработана с учетом пандемии и интересов россиян. Всего за минувший месяц одобрено уже до 120 заявок от работодателей из 13 российских регионов. Запросы поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Чукотского АО, Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Магаданской, Омской, Оренбургской, Псковской, Саратовской и Свердловской областей.

Главная новация - заявительный порядок от работодателей. Причем приглашать зарубежных специалистов можно исключительно под определенные проекты. Компании, которые хотят нанять иностранцев, должны соответствовать определенным требованиям: штат сотрудников - от 250 человек, годовой доход - от 2 млрд рублей.

Вместе с тем, все приехавшие в Россию должны соблюсти двухнедельный карантин, работодатель обязан это организовать. Кроме того, он должен предоставить иностранным гражданам достойное жилье, подписать с ними трудовой договор, обеспечить медицинское обслуживание, следить, чтобы они работали только в регионе, куда были приглашены. По окончании договора компания обязуется обеспечить возвращение работника в страну проживания в трехдневный срок.

В Минтруде РФ "Известиям" пояснили: все делается для того, чтобы работодатели смогли обеспечить достойные условия для мигрантов и исполнение санитарно-эпидемиологических требований. Основной запрос поступает от компаний, занимающихся строительством, добычей полезных ископаемых и растениеводством. Ранее в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина связали рост цен на недвижимость в том числе с оттоком иностранной рабочей силы.

Эксперты считают, что новый порядок привлечения трудовых мигрантов позволит обелить рынок, чтобы россияне не конкурировали с иностранцами за рабочие места, а гастарбайтеры приглашались, исходя из реальной потребности. При этом прогнозируется, что поток трудовых мигрантов может снизиться на треть по сравнению с допандемийным периодом.