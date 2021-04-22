Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

В РУз женщина привязала к себе четырехлетнего ребенка и сбросилась с моста

198  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Наманганской области Узбекистана женщина привязала к себе четырехлетнего ребенка и сбросилась с моста, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Национальной гвардии.

Инцидент произошел 22 апреля в 01:20 ночи на мосту через реку Нарын в Учкурганском районе Наманганской области. Женщину и ребенка удалось спасти благодаря сотрудникам Национальной гвардии, которые несли службу в этом районе. Они оказали им первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу.

Позже правоохранители установили личность женщины – это была 38-летняя жительница Учкурганского района. Пока неизвестно, зачем она пыталась убить себя и ребенка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399958
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  