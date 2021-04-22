В РУз женщина привязала к себе четырехлетнего ребенка и сбросилась с моста

В Наманганской области Узбекистана женщина привязала к себе четырехлетнего ребенка и сбросилась с моста, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Национальной гвардии.

Инцидент произошел 22 апреля в 01:20 ночи на мосту через реку Нарын в Учкурганском районе Наманганской области. Женщину и ребенка удалось спасти благодаря сотрудникам Национальной гвардии, которые несли службу в этом районе. Они оказали им первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу.

Позже правоохранители установили личность женщины – это была 38-летняя жительница Учкурганского района. Пока неизвестно, зачем она пыталась убить себя и ребенка.