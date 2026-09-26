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Повара социальных учреждений Бишкека прошли обучение

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В Бишкеке повара подведомственных социальных учреждений прошли двухнедельное обучение по приготовлению кондитерских и булочных изделий. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Курс организовали Департамент социального развития мэрии Бишкека совместно с муниципальным предприятием "Бишкекпекарня".

Во время обучения участники изучили технологии приготовления различных видов продукции, требования к качеству и безопасности продуктов, санитарно-гигиенические нормы, а также современные подходы к приготовлению и подаче готовых блюд.

Особое внимание уделили практическим занятиям, во время которых повара закрепили полученные знания и усовершенствовали профессиональные навыки.

По завершении двухнедельного курса участникам вручили сертификаты.

Как отметили в мэрии, обучение направлено на повышение профессионального уровня сотрудников социальных учреждений и улучшение качества питания получателей социальных услуг.


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URL: https://www.vb.kg/461821
Теги:
мэрия, кулинария, Бишкек
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