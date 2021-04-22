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В СНГ выработают механизмы регулирования трудовой миграции

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- Евгений Денисенко
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"Особенности регулирования миграционных процессов в период пандемии COVID-19 в государствах - участниках СНГ" – круглый стол под таким названием состоявшегося в Санкт-Петербурге. Он был организован в рамках проходящего здесь 19–23 апреля 2021 года на различных площадках V Санкт-Петербургского международного форума труда.

Обратившийся с приветственным словом к участникам круглого стола Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий назвал вопрос эффективного регулирования миграционных процессов одним из наиболее актуальных для Содружества. И отметил необходимость тесного сотрудничества в этой сфере между государствами, принимающими и направляющими трудящихся мигрантов. "Миграция как транснациональное явление не может управляться эффективно в долгосрочном плане без координации и межгосударственного диалога", - резюмировал Дмитрий Кобицкий.

По мнению председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко, пандемия коронавируса породила необходимость принятия быстрых решений в миграционной сфере. И одно из них - переход к организованному набору, когда "мы четко понимаем, кто приедет, куда приедет, когда приедет, сколько будет зарабатывать, где будет жить".

Директор Бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев, говоря об определении путей преодоления пандемии и ее последствий для принимающего общества и мигрантов, считает это важным и "для создания принципиально нового формата миграционных отношений, способного устойчиво и эффективно функционировать в условиях любых чрезвычайных обстоятельств".

А заместитель директора департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Олег Артамонов полагает, что пандемия, придав новый импульс углублению интеграции, вместе с тем потребовала внедрения новых эффективных механизмов. "Сегодня основная задача - разработать правовое обеспечение сферы организованного трудоустройства", - заявил Артамонов.

На круглом столе также прозвучали доклады экспертов в области организационно-правового сопровождения трудящихся мигрантов, представителей органов власти, бизнеса и общественных организаций. Цель самого V Санкт-Петербургского международного форума труда - разработка предложений по формированию межгосударственной, государственной политики и управленческих решений в области труда и занятости в новых социально-экономических условиях.


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URL: https://www.vb.kg/399960
Теги:
миграция, СНГ
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