Маматов: Изменение тарифов прежде всего окажет поддержку бюджетникам

Эксперт Адилет Маматов считает, что предлагаемое президентом изменение тарифов на электроэнергию является поддержкой социально уязвимым слоям населения.

"Тарифная политика в социальном государстве, безусловно, должна учитываться, как и в других странах. Эта часть субсидируется государством, но государство не в состоянии субсидировать всех. Есть зажиточные, богатые люди, которые не привыкли платить, но стремятся сэкономить, "оптимизировать" свои расходы, вообще не платят.

Принятое решение направлено на то, чтобы снизить тарифы для людей, которые не в состоянии их оплачивать, кто не позволяет себе в полной мере пользоваться электроэнергией. Это бюджетники, военнослужащие, врачи, учителя, пенсионеры, безработные, люди, чей совокупный бюджет ниже минимального дохода.

У нас система минимальных доходов выстроена на каждого члена семьи, но в среднем, если семья из четырех человек – двое детей и двое взрослых, работают только двое взрослых. Поэтому в совокупности семейный доход иногда оказывается ниже совокупных семейных расходов. Такая мера как снижение тарифов для них – это выход, чтобы продержаться.

Во-вторых надо помнить, что это временная мера для стимулирования жизнеобеспечения основных потребностей населения. Для богатых лишние 200-400 сомов в месяц не имеют значения. Как некоторые депутаты выражаются, 100 долларов в день уходит на обед. А есть люди, которые на всю семью в месяц зарабатывают 100 долларов. И повышение или понижение тарифов направлено как раз-таки на стимулирование таких домохозяйств.

Надо понимать, эта стимулирующая мера может меняться в зависимости от экономической и социальной ситуации в стране. Это не как раньше, ввели и она 5-10 лет будет. Она просто будет меняться по ситуации в Кыргызстане, в первую очередь, с точки зрения увеличения или уменьшения доходов среднестатистической семьи кыргызстанцев", - сказал он.

По словам эксперта, данная мера также призвана привлечь инвесторов в энергетический сектор.

"При формировании коммерческих тарифов нам нужен единый энергорынок. У нас он сейчас не сформирован, поэтому мы не можем поощрять создание новых гидромощностей, развивать малую гидроэнергетику, новые обходятся дорого. Инвесторы к нам не идут. Когда будет создан единый энергорынок, появится возможность излишки вырабатываемой электроэнергии выставлять на продажу, оттуда можно поставлять конечному потребителю. Такая схема работает более эффективно.

Есть пример Кеминского района. Там действительно тарифы сначала упали, электричество было 24 часа в сутки, но возникла проблема - выше установленных тарифов цены поднять не могут. Пошли убытки, после этого идут споры у инвесторов, которые вложились в строительство малой ГЭС.

Ежегодно естественный рост инфляции у нас составляет примерно 5-6%. При этом тарифы остаются неизменными уже много лет. Хотя растут расходы на содержание энергосектора, плюс технологический износ оборудования.

Потом нам надо увеличить энергетическую мощь страны. Увеличения по объемам энергии практически не было, вырабатываем чуть больше – чуть меньше, чем в Советском Союзе. Но структура потребления энергии сильно изменилась. Если в советское время 70% электроэнергии использовалось на фабрики-заводы, то сейчас 90% используется для домохозяйств.

Чтобы развивать промышленность, нам нужны инвестиции в энергетику. По таким тарифам, к нам никто не идет. То есть, повышение тарифов призвано повысить промышленную мощь страны", - отметил он.