Скандал в АУЦА: Почему молчат отечественные правозащитницы?

Инцидент с участием президента АУЦА Эндрю Качинса судя по всему может не выйти за рамки учебного заведения. По крайней мере, ни в администрации, ни в попечительском совете ВУЗа отказываются давать какие-либо комментарии. И это при том, что жалоба на главу университета все-таки ранее поступала.

Только за сегодняшний день редакцию VB.KG уже неоднократно просили не писать про этот случай абсолютно ничего и это, признаться, немного обескураживает. Удивляет позиция самих преподавателей и студентов АУЦА, многие из которых до этого активно принимали участие в митингах против насилия над женщинами. Почему они молчат и не высказывают свое мнение? Ведь если президент АУЦА действительно виноват, то как минимум здесь превышение должностных полномочий, чуть было не приведшей к трагедии.

Также удивляет молчание представителей отечественных НПО, которые только недавно организовывали митинг в Бишкеке в защиту прав женщин и с требованием отправить в отставку министра внутренних дел. С аналогичной принципиальностью можно ведь точно также потребовать если не отставки президента АУЦА, то хотя бы объективного расследования. Но такого не только не происходит, но вместо этого идет целенаправленная попытка скрыть неприятный инцидент.

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что президент Американского Университета в Центральной Азии (АУЦА) Эндрю Качинс наорал на беременную сотрудницу из-за негативных фотографий про университет. После скандала, у нее началось кровотечение. Муж женщины обратился в администрацию с жалобой.