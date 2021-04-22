Мигрантам в РФ помогут урегулировать их правовое положение

С обращением по миграционной проблематике выступило Министерство внутренних дел РФ. И адресовало его "иностранным гражданам, членам их семей, иностранным диаспорам, посольствам и консульским учреждениям иностранных государств".

В документе отмечается, что "в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" тем лицам, кто находится на территории Российской Федерации в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций".

"В этой связи, - говорится в обращении, - лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения. В отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы".

Российская Федерация, - подчеркивают в ее МВД, - гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства". И министерством "принимаются все необходимые меры для защиты прав и свобод иностранных граждан, их безопасности пребывания в России в условиях, связанных с распространением в мире новой коронавирусной инфекции".

"С учетом дефицита трудовых ресурсов в отдельных отраслях российской экономики обеспечивается возможность законного привлечения пребывающих в России иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Органами государственной власти Российской Федерации во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств принимаются меры для обеспечения возможности возращения своих соотечественников на родину", - также отметили в МВД РФ.