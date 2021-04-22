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В Сокулукском районе мужчина пытался повеситься в ИВС на простыне

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- Оксана Гут
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В одном из ИВС Чуйской области милиционеры предотвратили самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

"Благодаря бдительности дежурного изолятора временного содержания предотвращена попытка суицида задержанного лица. Инцидент произошел в ИВС ОВД Сокулукского района, где следственно-арестованный за тяжкое преступление предпринял попытку суицида", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 21 апреля примерно в 00:40 часов 46-летний подследственный М.А. пытался покончить жизнь самоубийством путем повешения, привязав обрывки простыни к решётке. Дежурный при обходе вовремя увидел происходящее и предотвратил самоубийство.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив. В настоящее время соответствующей службой проводится проверка по факту попытки суицида следственно-арестованного лица.

По словам подследственного, он пошел на такой шаг из-за совершенного им противоправного деяния.


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URL: https://www.vb.kg/399970
Теги:
ГУВД, ИВС, попытка суицида, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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