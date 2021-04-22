Кыргызстанская продукция появится на онлайн платформе Wildberries

В ближайшее время отечественные предприниматели смогут выставлять свою продукцию на онлайн платформе Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Кыргыз почтасы" при Государственной службе цифрового развития.

Предприятие обещает обеспечить отечественный бизнес логистикой и маркировкой товаров.

"В данный момент идет процесс тестирования и утверждения отличительных знаков (штрих-коды) для отслеживания передаваемого товара. Кроме того, после запуска указанного мероприятия ГП "Кыргыз почтасы" готово организовать ознакомительные курсы по взаимодействию с онлайн платформой Wildberries в учебных центрах по всей республике", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день такие учебные центры находятся в Ошской, Джалал-Абадской областях и в г. Бишкек.

В ближайшее время ГП "Кыргыз почтасы" дополнительно сообщит о запуске проекта по обеспечению присутствия отечественного бизнеса на онлайн платформе Wildberries и графике ознакомительных курсов.

Напомним, с января 2021 года в целях улучшения бизнес климата в республике ГП "Кыргыз почтасы" совместно с АО "Почта России" и Wildberries занимаются реализацией проекта по обеспечению доступности этой онлайн платформы для отечественных предпринимателей.