Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

Кыргызстанская продукция появится на онлайн платформе Wildberries

147  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ближайшее время отечественные предприниматели смогут выставлять свою продукцию на онлайн платформе Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Кыргыз почтасы" при Государственной службе цифрового развития.

Предприятие обещает обеспечить отечественный бизнес логистикой и маркировкой товаров.

"В данный момент идет процесс тестирования и утверждения отличительных знаков (штрих-коды) для отслеживания передаваемого товара. Кроме того, после запуска указанного мероприятия ГП "Кыргыз почтасы" готово организовать ознакомительные курсы по взаимодействию с онлайн платформой Wildberries в учебных центрах по всей республике", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день такие учебные центры находятся в Ошской, Джалал-Абадской областях и в г. Бишкек.

В ближайшее время ГП "Кыргыз почтасы" дополнительно сообщит о запуске проекта по обеспечению присутствия отечественного бизнеса на онлайн платформе Wildberries и графике ознакомительных курсов.

Напомним, с января 2021 года в целях улучшения бизнес климата в республике ГП "Кыргыз почтасы" совместно с АО "Почта России" и Wildberries занимаются реализацией проекта по обеспечению доступности этой онлайн платформы для отечественных предпринимателей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399971
Теги:
бизнес, Интернет, информационные технологии, Кыргызстан, предприниматель, Кыргызпочтасы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  