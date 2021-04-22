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"Социальные сети совершают революционные вещи в информационном поле"

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- Виктория Гунгер
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Социальные сети, по сути, совершают революционные вещи в информационном поле. Их популярность объясняется тем, что там можно избежать политкорректности, и назвать вора вором, что для традиционной журналистики просто неприемлемо. Об этом на международной онлайн-конференция на тему: "Социальные сети как инструмент влияния на сознание молодежи" сообщил политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия) Никита Мендкович.

По его словам, профессионалы уходят в интернет, работают самостоятельно. Не секрет, что за многими Telegram-каналами и YouTube-каналами стоят редакции, которые по масштабам и возможностям не уступают информационным агентствам.

- Социальные сети сегодня – продолжение профессиональных СМИ, просто в других декорациях. Однако нельзя забывать и про другой момент. Владельцы некоторых крупных платформ получают возможность цензурировать контент и влиять на сознание пользователей, продвигая выгодные им материалы. Последние протестные акции в России проводились при активной поддержке YouTube, который искусственно увеличивал частоту показа оппозиционных роликов для пользователей из РФ. В итоге такие видео появлялись в рекомендациях даже у людей, не имеющих никаких политических интересов. Все это делалось с одной целью – чтобы человек посмотрел ролик, проникся и вышел на протест, - подчеркнул Никита Мендкович.

Отметим, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна"


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URL: https://www.vb.kg/399978
Теги:
СМИ, социальные сети, Кыргызстан
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