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Цены на авиабилеты в Россию снизились на 20 процентов

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- Александра Василькова
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Стоимость авиабилетов из Кыргызстана в Россию снизилась благодаря увеличению числа региональных рейсов. Об этом рассказал основатель компании "Билет.kg" Айдар Окенов

По его словам, в сфере авиаперевозок с января этого года произошли положительные изменения.

"Нам удалось организовать 11 чартерных рейсов трех российских авиакомпаний в новом международном аэропорту "Тамчи". Раньше он принимал рейсы из Новосибирска и Ташкента только в летние месяцы. Теперь из Тамчи можно вылететь по восьми направлениям: три рейса в неделю выполняются по маршруту "Тамчи - Москва", два - "Тамчи - Санкт-Петербург". Кроме того, перелеты осуществляются в Ростов-на-Дону, Минеральные воды, Самару, Уфу, Екатеринбург и Новосибирск. Сегодня из Тамчи вылетают около 2 тысяч человек в неделю. Если эти рейсы удастся сохранить на весь летний сезон, то мы сможем надеяться и на приток российских туристов, которые захотят отдохнуть этим летом на Иссык-Куле", - отметил Айдар Окенов.

Он добавил, что Россия пока разрешает каждой авиакомпании выполнять рейсы по одному направлению только один раз в неделю. Такие ограничения создали повышенный спрос и привли к росту стоимости билетов.

"В январе этого года средняя цена авиаперелета Бишкек - Москва достигала 515 долларов. Мы проанализироали нынешнюю ситуацию и пришли к выводу, что сейчас тарифы по этому направлению снизились (более чем на 20 процентов) и в среднем составляют 397 долларов", - сообщил Окенов.

По его словам, это связано с открытием большого количества региональных рейсов в Россию - удовлетворением спроса стали падать и цены на авиабилеты. Конечно, в сравнении с доковидным периодом стоимость авиауслуг остается высокой, но тенденция к снижению есть, отмечает Айдар Окенов.

Также он рассказал, что по итогам переговоров лидеров России и Кыргызстана достигнута договоренность о полной отмене в скором времени оснований для вылета кыргызстанцев в Российскую Федерацию. Для стран-участниц Евразийского союза разработано специальное приложение "Путешествуй без COVID".

"Установив его на свой смартфон с личными данными, пассажир может сдать ПЦР-тест в лаборатории и с помощью QR-кода сохранить результаты в приложении. Это будет являться достаточным основанием для перелета как регулярными, так и чартерными рейсами в российские города. При этом приложение исключает возможность подделать результат ПЦР-теста", - говорит Айдар Окенов.

По его данным, с "Путешествуй без COVID" свободно летают уже около 30 процентов пассажиров. Причем если при запуске проекта кыргызстанцы могли сдавать анализы только в двух государственных лабораториях, то с 19 апреля к приложению подключились и частные лаборатории. Доступ к приложению "Путешествую без COVID -19", позволяющему беспрепятственно совершить перелет из одной страны в другую, открыли лаборатории "Бонецкого", "Аквалаб", "Гемотест".

"Мы только сейчас ожидаем наступления эффекта от запуска этого приложения и увеличения спроса на авиабилеты, поскольку пассажиры, у которых раньше не было оснований для перелета в Россию, теперь могут путешествовать свободно", - отмечает Айдар Окенов.

Не исключено, что это вновь отразится на ценовой политике. Но, как полагает эксперт, нежелательный эффект будет краткосрочным, и тарифы вскоре снова выровняются.


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URL: https://www.vb.kg/399985
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