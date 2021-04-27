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Нацбанк: экономика восстанавливается, но инфляция продолжит расти

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- Александра Василькова
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Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 100 базисных пунктов до 6,50 процента. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Действие ограничительных мер в связи с распространением новых штаммов COVID-19 и более медленный процесс вакцинации населения в мире продолжают оказывать сдерживающий эффект на рост мировой экономики. Вместе с тем, ценовая конъюнктура на мировых рынках продовольствия и усиление волатильности на глобальных финансовых рынках являются ключевыми факторами, которые влияют на масштабы восстановления стран-торговых партнеров нашей страны и, как следствие, на экономическое развитие КР", - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечено, что в республике наметились тенденции восстановления экономической активности, при этом внутренний спрос остается слабым. Размер реальной заработной платы сократился на 5,3 процента в январе-феврале 2021 года.

Одним из факторов восстановления внутреннего потребления выступает позитивная динамика притока денежных переводов в страну, который за январь-февраль 2021 года повысился на 6,4 процента (составив 254,1 миллиона долларов).

Наблюдаемая в Кыргызской Республике динамика инфляции обусловлена влиянием повышенных импортных цен, главным образом, на продовольствие и ГСМ. В апреле 2021 года (на 16 число) инфляция в годовом выражении составила 8,6 процента, снизившись с 10,2 процента в марте 2021 года. Основное давление на динамику цен продовольствия оказывают внешние факторы, как ускорение роста цен на мировых рынках продовольствия и ограниченное предложение в странах производителях. Возможное повышение стоимости ряда администрируемых цен (тарифов) внесет дополнительный вклад в общую инфляцию. Все эти проинфляционные факторы обуславливают формирование инфляции на более высоких уровнях к концу текущего года.

В монетарном секторе наблюдаемые с начала текущего года тенденции сохранились.

"Краткосрочные ставки денежного рынка имеют общее направление с динамикой ключевой ставки, демонстрируя сокращение разрыва между ними, и продолжают колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. В банковской системе снизился уровень избыточной ликвидности, что привело к активизации участников денежного рынка в краткосрочном сегменте, в частности по межбанковским репо-операциям", - сообщает Нацбанк.

Активизация экономической деятельности в стране, а также сохранение волатильности цен на глобальных сырьевых рынках обусловили повышение спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в отдельные периоды. Национальный банк принимает участие на валютном рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса.

Ожидается постепенное восстановление внешнего спроса в среднесрочной перспективе на фоне предпринимаемых стимулирующих мер государственной поддержки в странах-торговых партнерах и усиления мер по увеличению темпов вакцинации населения. Продолжающийся рост цен на мировых товарно-сырьевых рынках определяет повышательную динамику инфляции в КР в ближайшем периоде. Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение повысить размер учетной ставки до 6,50 процента. В случае возникновения каких-либо рисков, Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую денежно-кредитную политику.


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URL: https://www.vb.kg/399986
Теги:
кредит, Кыргызстан, деньги, экономика, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики
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