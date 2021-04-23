Таможня рассказала о борьбе с перевозкой наркотиков через границу

В 1 квартале текущего года подразделения таможенной службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с другими правоохранительными органами Кыргызской Республики выявили 30 фактов нарко преступлений, в ходе которых было изъято из незаконного оборота:

- Марихуаны 48 кг. 304гр, 89мг.;

- Гашиш 45 кг. 833гр, 25мг.;

- Опий 2гр. 91 мг.;

- Психотропные вещества 450гр.

В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года, изъятий из незаконного оборота наркотиков увеличилось на 57,9%, если в прошлом году было выявлено 19 фактов наркопреступлений, то за отчетный период 2021 года показатель составил 30 фактов наркопреступлений, что на 11 фактов больше по сравнению с прошлым годом.