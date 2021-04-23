МВФ: Самый высокий рост ВВП из стран ЦА в 2021-ом прогнозируется в КР

Мировая экономика укрепляется, но восстановление идет по-разному на фоне высокой неопределенности, об этом говорится в опубликованном докладе Международного валютного фонда.

Глобальные перспективы остаются весьма неопределенными через год после начала пандемии. Новые вирусные мутации и растущее число человеческих жертв вызывают обеспокоенность, даже несмотря на растущий охват вакцинации.

- Восстановление экономики различается по странам и секторам, что отражает различия в сбоях, вызванных пандемией, и в масштабах политической поддержки. Перспективы зависят не только от исхода битвы между вирусом и вакцинами - они также зависят от того, насколько эффективная экономическая политика, проводимая в условиях высокой неопределенности, может ограничить долгосрочный ущерб от этого беспрецедентного кризиса, - отмечает МВФ.

Согласно прогнозам, глобальный рост в 2021 году составит 6 процентов, а в 2022 году снизится до 4,4 процента.

- Прогнозы на 2021 и 2022 годы более сильные, чем в октябрьском ПРМЭ 2020 года. Пересмотр в сторону увеличения отражает дополнительную фискальную поддержку в нескольких крупных странах, ожидаемое восстановление за счет вакцин во второй половине 2021 года и продолжающуюся адаптацию экономической активности к низкой мобильности. Этот прогноз окружен высокой неопределенностью, связанной с траекторией пандемии, эффективностью политической поддержки, обеспечивающей мост к нормализации с помощью вакцин, и эволюцией финансовых условий, - говорится в документе МВФ.

Среди стран Центральной Азии (ЦА) самый высокий прогнозируемый реальный рост ВВП на 2026 год - у Узбекистана (5,5%), следом идут Казахстан (4,4%), Кыргызстан, Таджикистан (по 4%) и Туркменистан (3,7%).

- При этом в текущем году самый незначительный реальный рост ВВП среди стран ЦА ожидается у Казахстана (3,2%), в то время как самый высокий прогнозируется у Кыргызстана (6%), следом за которым идут Узбекистан (5%), Таджикистан (5%) и Туркменистан (4,6%), - подчеркивается в докладе МВФ.

А в 2022 году прогрессирующий рост ВВП прогнозируется у Узбекистана (до 5,3%) и Казахстана (до 4%). У остальных стран ЦА, согласно прогнозу МВФ, рост экономики, наоборот, замедлится.