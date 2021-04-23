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В Ошской области начался бессрочный митинг из-за водохранилища Кемпир-Абад

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- Екатерина Улитина
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Жители села Кызыл-Октябрь начали бессрочный митинг против передачи территории Узбекистану, на котором находится водохранилище Кемпир-Абад. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Полпредства правительства в Ошской области.

"Вчера вечером местные жители установили три юрты, заявив о начале бессрочной акции протеста. Сейчас там находится от 20 до 50 человек. С ними работают представители местных властей", - прокомментировали в администрации Ошской области.

Отметим, ранее между Кыргызстаном и Узбекистаном были достигнуты договоренности о делиметации линии совместной границы. Республики договорились о взаимообмене территориями, однако местные жители не поддержали соглашение по ряду пунктов. Пока протокол не вступил в силу, между странами продолжается работа по уточнению линии границы.


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URL: https://www.vb.kg/399998
Теги:
граница, митинг, Ошская область, Узбекистан, Кыргызстан
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