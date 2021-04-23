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Кыргызстан стал активным участником всех отраслевых советов СНГ

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- Евгений Денисенко
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Действующие в рамках СНГ его отраслевые советы выполняют поставленные задачи. Однако деятельность некоторых из них нуждается в активизации, отмечают в Исполнительном комитете Содружества.

По словам заместителя председателя Исполкома Ильхома Нематова, на сегодняшний день в рамках СНГ функционируют 38 отраслевых советов в сфере экономики. Активным мониторингом их работы занимается Департамент экономического сотрудничества Исполкома. Анализирует вовлеченность в их работу конкретных стран Содружества, регулярность проведения заседаний и актуальность обсуждаемых вопросов.

"На основе проводимого анализа мы организуем целенаправленную работу с каждой страной СНГ на предмет присоединения их к советам, в работе которых они не участвуют. В справке, представленной Исполкомом СНГ, отмечено, что отраслевые советы Содружества в 2020 году, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, успешно справились с поставленными задачами", - сообщает Нематов.

К числу таковых, по его словам, относится и Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, который, "будучи одним из важных органов СНГ, вносит весомый вклад в развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества между странами Содружества". На недавнем заседании данного Совета, состоявшегося в Москве на ВДНХ, подчеркивалось значение деятельности выставочно-торговых центров государств СНГ, расположенных на территории этой выставки. Участники заседания ознакомились с работой таких центров Азербайджана, Армении, Беларуси и Молдовы, с ходом реставрационных работ в национальных павильонах Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. И выразили надежду на их скорейший запуск.

"В то же время, - продолжает Нематов, - в экономической сфере есть отдельные органы отраслевого сотрудничества, которые в 2020 году не проводили свои заседания. Они не добились ощутимых результатов и в 2019 году. К таким советам относятся, в частности, Совет по малому предпринимательству и Совет по семеноводству. К сожалению, вот уже несколько лет нет заметных результатов у Электроэнергетического совета. Надеемся, что руководители указанных постоянно действующих органов примут соответствующие меры по активизации их деятельности".

Согласно данным Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан принимают участие в работе всех советов, Молдова - в 32, Узбекистан - в 25, Азербайджан - в 17, Туркменистан - в шести советах.

В ходе недавнего заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, состоявшегося в Москве, Межгосударственным статистическим комитетом СНГ была также представлена информация об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств СНГ. Заявлено, что они в 2020 году, несмотря на снижение динамики по большинству таких показателей, "в основном придерживались рекомендованных значений показателей, характеризующих макроэкономическую стабильность".


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URL: https://www.vb.kg/400008
Теги:
СНГ
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