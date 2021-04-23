В Баткенской области контрабандисты пытались вывезти в Узбекистан редких животных. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

22 апреля пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли попытку нелегального провоза редких животных через государственную границу. В местности Жаңы-Жер Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд обнаружил рядом с линией госграницы автомашину "Тойота-Превия", принадлежащую гражданину Кыргызской Республики Т.Н., 1972 г.р.

В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд выявил 5 голов благородных оленей. Возраст оленей составил от 1 года до 4 лет, у четверых животных были вырваны рога.

С целью выяснения обстоятельств были задержаны водитель и его пассажир – гражданин Узбекистана. В ходе опроса установлено, что животных должны были переправить в Узбекистан. При этом у водителя отсутствовали соответствующие документы на оленей.

Стоимость пяти голов оленей уточняется.

После оформления соответствующих документов задержанные и животные были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.