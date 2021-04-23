26 апреля в одном районе Бишкека временно не будет воды, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Белинский" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду 26 апреля с 9 утра до 20 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами: Фрунзе, Куренкеева, Абдрахманова и бульваром Молодой Гвардии", - говорится в сообщении.

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства, просит горожан и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.