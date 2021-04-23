Жапаров: Процесс отбора судей нужно кардинально улучшить

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 апреля, встретился с членами Совета по отбору судей, состав которого был утвержден Жогорку Кенешем 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жапаров отметил, что на сегодняшний день одной из первоочередных задач является создание сильной, прозрачной, независимой судебной системы, способной обеспечить незыблемость основ конституционного строя, защищать верховенство закона и права граждан страны.

Президент подчеркнул, что несмотря на различные судебные и правовые реформы за последние тридцать лет, судебные органы не в полной мере выполняют задачи по поддержанию верховенства закона и восстановлению нарушенных прав.

"Нам необходимо как можно скорее выйти из этой ситуации, потому что негативные тенденции в судебной системе неминуемо нанесут ущерб основам государственности и национальной безопасности Кыргызстана", - сказал глава государства.

Он особо отметил, что одним из основных факторов, влияющих на функционирование судебной системы в целом, является процесс отбора судей.

"Его нужно кардинально улучшить. На должность судьи следует отбирать высококвалифицированных специалистов с большим жизненным опытом, безупречной репутацией и профессионализмом. Поэтому перед вами стоят очень важные задачи", - подчеркнул Жапаров.

Президент напомнил о многочисленной критике со стороны общественности в отношении прежних составов Совета по отбору судей.

"Не подвергайтесь такой критике и будьте чисты. Вместо того, чтобы превращать процесс отбора судей в бизнес, каждый из вас должен чувствовать всю полноту ответственности и работать с чистой совестью. Это мое требование к вам, как Главы государства. Общественность ожидает от вас того же", - отметил он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что перед новым составом Совета по отбору судей стоит большая миссия - внести реальный вклад в создание независимой, действительно справедливой судебной системы.

В этой связи президент призвал их воспользоваться возможностью остаться в истории развития судебной системы и пожелал успехов в работе.

В свою очередь члены Совета по отбору судей рассказали о текущих задачах и своих приоритетных планах. Они подчеркнули, что несмотря на недолгий срок своих полномочий, Совет приложит максимальные усилия по формированию высококвалифицированного, справедливого судейского корпуса.

Отметим, что согласно проекту новой Конституции, отбор кандидатов на должности судей будет осуществлять Совет по делам правосудия, до образования которого функции отбора продолжит выполнять Совет по отбору судей.