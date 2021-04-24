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В Москве большинство мигрантов из стран ЦА – кыргызстанцы

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- Евгений Денисенко
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Если года назад в Москве было свыше миллиона иностранцев, то сейчас их - чуть меньше 800 тысяч человек. И в основном это граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, сообщают российские СМИ со ссылкой на начальника управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД Дмитрия Сергиенко.

"Количество иностранных граждан, находящихся в Москве, сократилось на 21 процент, составляет 789 тысяч", - проинформировал Сергиенко на заседании комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям в Общественной палате Москвы. И отметил, что большинство из них (почти 93 процента) прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы.

"В абсолютных показателях 733 тысячи из них, большую часть, составили: граждане Кыргызстана- 30 процентов, Узбекистана - 27, Таджикистана – 20 процентов", - уточнил Дмитрий Сергиенко. В свою очередь, из приехавших в РФ по визе на первом месте граждан Китая – 13 процентов, почти 10 процентов – граждане Турции и Вьетнама.

Сергиенко также рассказал, что в первом квартале 2021 года сохранилась тенденция уменьшения числа постановки на миграционный учет иностранных граждан (на 41,4 процента). Большинство из учтенных таким образом прибыли в Москву с рабочими целями, это 64 процента или 110 тысяч человек. На 42 процента увеличилось количество иностранцев, поставленных на миграционный учет в связи с продлением срока пребывания.

Тем временем в Министерстве внутренних дел РФ сообщили о подготовке проекта нового закона о мигрантах. Он, по словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой, будет внесен в правительство в конце 2021 года.

"Мы в рамках реализации концепции государственной миграционной политики, которая была утверждена в 2018 году, совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже подготовили новый проект федерального закона, который помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан предусматривает возможность, в том числе для детей мигрантов, продления сроков пребывания. Но это перспектива будущего. Мы будем вносить проект этого федерального закона в правительство, скорее всего, в конце этого года", - проинформировала Казакова на недавнем заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.


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URL: https://www.vb.kg/400027
Теги:
миграция, Москва
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