Наркотики вместо документов? МВД по поводу вызова на допрос Эндрю Качинса

В целях предотвращения распространения недостоверной информации в МВД КР пояснили ситуацию с вызовом на допрос в Следственную службу МВД президента АУЦА Эндрю Качинса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 12 марта 2021 года в Следственную службу МВД поступил материал из Государственной таможенной службы, что 11 марта 2021 года было установлено, что на территории зоны таможенного контроля хранится посылка отправленная из ОАЭ в адрес Американского университета Центральной Азии на имя Эндрю Качинса.

"В сопроводительных документах указывалось, что посылка является печатной продукцией. Однако, содержимое посылки не соответствовало указанному содержанию, и там находились таблетки желтых и белых цветов, капсулы синего и красно-белого цвета упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты с указанием абонентского номера получателя.

При предварительной проверке таблеток и капсул было установлено, что предварительно они являются прекурсором и наркотическими средствами, которые согласно процедуре были опечатаны до выяснения обстоятельств.

В тот же день 12 марта 2021 года данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, Следственная служба МВД начала досудебное расследование по статье 267 ч.1 УК Кыргызской Республики.

В ходе дальнейших следственных мероприятий получены результаты исследования представленных образцов веществ в виде таблеток белого и желтого цветов, капсул синего и красно-белого цветов. Согласно выводу, вещества представленные на исследование, содержат в своем составе психотропное вещество.

В рамках досудебного производства осуществлялся обыск по месту жительства, также проводился обыск автомашины.

Сообщаем, что гражданин Эндрю Качинс по указанному делу проходит в качестве свидетеля, он находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время на дополнительную экспертизу направляются все изъятые средства в виде таблеток и капсул.

Расследование продолжается".