Новая Конституция. Завершается подведение итогов референдума

Районные и городские территориальные избирательные комиссии (ТИК) завершают подведение итогов голосования на референдуме. Решения уже приняты в 50-ти ТИКах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Всего в Кыргызстане на референдуме осуществляли деятельность 54 территориальные и 2483 участковые избирательные комиссии (УИК) с более чем 31 тыс членами.

Подведение итогов голосования на соответствующей территории ТИК осуществляет на основании протоколов ручного подсчета, поступивших непосредственно из участковых избирательных комиссий, путем сложения содержащихся в них данных.

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных всех УИК подводит итоги голосования на соответствующей территории города, района.

По итогам голосования на участках ТИК составляет сводную таблицу и протокол, в которые заносятся данные о числе участков, количестве поступивших протоколов, а также суммарные данные протоколов участковых избирательных комиссий.

При этом избирательные комиссии в обязательном порядке рассматривают все поступившие жалобы (заявления) о нарушениях в ходе подготовки и проведения выборов, принимают решение по каждой жалобе (заявлению).

Согласно статье 37 конституционного Закона Кыргызской Республики "О референдуме", на основании протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования по соответствующим территориям путем суммирования содержащихся в них данных Центральная избирательная комиссия не позднее 35 календарных дней со дня голосования определяет результаты референдума.

Центральная избирательная комиссия признает референдум состоявшимся, если в голосовании приняло участие более 30 процентов участников референдума, внесенных в список участников референдума.

Число участников референдума, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней, извлеченных из ящиков для голосования.