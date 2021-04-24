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Премьер-министр КР взял себе в советники основательницу IT компании

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- Бакыт Стамов
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Динара Руслан назначена советником премьер-министра на общественных началах. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов подписал распоряжение, согласно которому Динара Руслан назначена советником премьер-министра Кыргызской Республики на общественных началах", - говорится в сообщении.

Динара Руслан - основатель и управляющий директор IT компании и академии IT профессий CodifyLab. А также председатель Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ).


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URL: https://www.vb.kg/400044
Теги:
правительство, Кыргызстан
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