ЦИК поддержала снятие с выборов НДПК. Партия намерена судиться

ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК о снятии партии НДПК с избирательной гонки из-за фактов подкупа. Такое решение принято сегодня большинством голосов членов комиссии.

Таким образом, все голоса отданные за эту политорганизацию на выборах 11 апреля аннулируются. НДПК не получает мандатов в Бишкекский горкенеш.

В самой партии заявили, что "незаконное и необоснованное решение ЦИК поддержать БТИК и снять НДПК с выборов, было ожидаемо".

⠀⠀

"Даже если предположить, что в отношении двух кандидатов от партии есть подозрение в том, что они совершали противоправные действия, то почему БТИК и ЦИК не сняли только этих двух кандидатов, а сразу отстранили всю партию. Или не аннулировали результаты голосования за партию на этих участках. К слову, напомним, что на этих участках, где, был, якобы, массовый подкуп, партия набрала в на одном около 400 голосов, а на втором – 50 голосов", - говорится в заявлении НДПК, опубликованном в соцсетях.

⠀

В партии отметили, что знают, кто "стоит за всей этой ситуацией" и не отступят. НДПК намерена доказывать свою правоту в суде.