Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 101.67 - 103.05

ЦИК поддержала снятие с выборов НДПК. Партия намерена судиться

204  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК о снятии партии НДПК с избирательной гонки из-за фактов подкупа. Такое решение принято сегодня большинством голосов членов комиссии.

Таким образом, все голоса отданные за эту политорганизацию на выборах 11 апреля аннулируются. НДПК не получает мандатов в Бишкекский горкенеш.

В самой партии заявили, что "незаконное и необоснованное решение ЦИК поддержать БТИК и снять НДПК с выборов, было ожидаемо".

⠀⠀

"Даже если предположить, что в отношении двух кандидатов от партии есть подозрение в том, что они совершали противоправные действия, то почему БТИК и ЦИК не сняли только этих двух кандидатов, а сразу отстранили всю партию. Или не аннулировали результаты голосования за партию на этих участках. К слову, напомним, что на этих участках, где, был, якобы, массовый подкуп, партия набрала в на одном около 400 голосов, а на втором – 50 голосов", - говорится в заявлении НДПК, опубликованном в соцсетях.

В партии отметили, что знают, кто "стоит за всей этой ситуацией" и не отступят. НДПК намерена доказывать свою правоту в суде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400046
Теги:
Азиз Суракматов, выборы, нарушения, партии, Кыргызстан, подкуп, Илим Карыпбеков, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  