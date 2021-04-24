Арест Ксении Барабаш. Следствие незаконно изъяло технику из офиса компании

Из офиса турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. в Кыргызстане без решения суда правоохранительные органы вывезли компьютеры, носители информации и прочее. Сотрудников попросили безоговорочно выполнять распоряжения "людей в штатском". Об этом сообщают представители компании.

По их словам, накануне, 23 апреля, в офис представительства турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. пришли двое сотрудников правоохранительных органов в штатском. Они привезли из СИЗО в офис представителя компании в Кыргызстане Ксению Барабаш, которая была задержана 20 апреля.

"Без присутствия юристов, посольства Турции в Кыргызстане из офиса забрали компьютеры, носители информации, документы на служебное авто, а также ключи от другого офиса компании, который расположен в аэропорту "Манас". При этом правоохранительные органы не предъявили документы, на основании чего забирают имущество компании. Но потребовали подписать документ о добровольной передаче имущества", - отмечают в компании.

При этом сообщается, что Ксения была эмоционально подавлена.

"Она, обратившись к сотрудникам компании, попросила собрать всю мебель и отвезти туда, куда скажут люди в штатском", - рассказывают в компании и передают слова Ксении: "Через неделю один из сотрудников позвонит и скажет, куда привезти. Еще попрошу сотрудников отказаться от своей зарплаты в пользу государства. Это единственный путь в данной ситуации...".

После Ксению Барабаш увезли обратно в СИЗО.

"Видимо, на нее оказывают давление и она была вынуждена так сказать. Ведь компания не нарушала закон и предъявлять нечего", - уверены сотрудники компании.

Отметим, что правоохранительные органы не вправе забирать вещи без решения суда. Такое право есть только у судебных приставов в том случае, если суд вынес решение о конфискации. Такого судебного решения не только нет, даже дело не передано в суд. Сейчас лишь идет следствие. Подобные действия правоохранительных органов больше похожи на рейдерский захват компании.

Более того, без суда и следствия конфискация имущества под видом "добровольной" выдачи ни в одном правовом государстве не практикуется. Это нарушение Конституции и международных норм.

Кроме этого, следственные действия, если это были именно такие действия, а не рейдерский захват, согласно международным договоренностям, должны происходить не только в присутствии юристов иностранной компании, но и в присутствии представителей посольства Турции в Кыргызстане.

Напомним, представителя турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş в Кыргызстане Ксению Барабаш задержали 20 апреля после допроса по делу о предоставленных ей от ОАО "Международный аэропорт "Манас" скидок. 22 апреля Ленинский районный суд Бишкека избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста в СИЗО-1 сроком на один месяц.

Ранее посольство Турции в КР направило ноту в МИД Кыргызстана, где выражало свою обеспокоенность в связи с задержанием Ксении Барабаш.