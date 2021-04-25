Экодом: жить с комфортом и заботиться о природе реально

Современные проблемы требуют современных решений. Сегодня, когда вопросы бережного отношения к окружающей среде стали особенно актуальны, важно знать, что каждый из нас может сделать для спасения планеты. Оказывается, можно стать экологичным и при этом не отказываться от привычного комфорта. Это доказывают владельцы удивительного экодома, расположенного почти в столице - в западной части села Лебединовка.

Евгения Постнова и Алмаз Бараталиев провели для VB.KG экскурсию по своим владениям и раскрыли секреты экологоориентированного обустройства дома и ведения хозяйства.

"Экодом - это наш проект, с помощью которого мы хотим показать, что жители большого города могут не отказываться от удобств и в то же время существовать, не нанося вреда природе. Причем, такой дом не только дает крышу над головой, но при необходимости позволит прокормить себя и даст возможность заработать", – рассказывает Евгения.

По ее словам, первоначальная задача для каждого, кто хочет жить экологично, понять, как оставлять минимум отходов после себя. Это значит, что придется использовать вторично все, что можно. Например, бумажные пакеты из-под молока отлично подходят для заморозки продуктов.

Пищевые отходы в экодоме делятся на два вида: те, что пойдут в пищу кошкам и собаке, а также те, что отправятся в компостную яму. В компосте отходы перерабатывают бактерии, а также полезные для огорода калифорнийские черви.

Даже летом, в самую жару, запах от компостной ямы не распространяется. Главный секрет – не бросать в компост жирные отходы и отходы животного происхождения, которые привлекают мух.

"Если говорить про компостную яму, то в идеале, она должна состоять из трех секций. В одну вы только складываете, вторая созревает, а третью расходуете на нужды", – советует Евгения.

Еще одной решенной в соответствии с экологическими принципами проблемой стали сточные воды. Туалетные стоки из экодома попадают в специальный септик, устроенный таким образом, что после добавления специального вещества, нечистоты фильтруются настолько, что их можно использовать для полива. Однако такой водой лучше не поливать то, что в последствии может быть съедено. Для овощей и фруктов подойдет сточная вода из раковины и ванны, она очищается в отдельной фильтрационной системе.

"Внутри этой системы за счет бактерий вода фильтруется и дальше используется для полива. Это совершенно прозрачная жидкость, она ничем не пахнет. Опять же, главное, чтобы в стоки не попали продукты, содержащие жир", – говорит хозяйка дома.

Для полива в экодоме используют специальную конструкцию для капельного орошения.

В делах огородных Евгения Постнова также применяет научный подход. Она не высаживает одни и те же овощи в одном и том же месте несколько сезонов подряд. Здесь работает принцип севооборота.

В огороде у Евгении, что сочтет странным обыватель, находится место для растений, которые мы привыкли считать сорняками. Так она отдает дань сохранению природного биоразнообразия.

"Тут у нас разнотравие с акцентом на клевер - он восстанавливает почву и задерживает в ней азот. Лучше всего выращивать клевер в сочетании со злаками или просто клевер, так как, если оставить почву голой, она будет страдать", – говорит Женя.

Хозяйка экодома уточняет, что разнотравие не подразумевает то, что вы просто запустите свой сад и позволите расти всему подряд.

"У меня здесь только полезные травы, клевер, петрушка, фиалка, подорожник лекарственный низкорослый. А вот одуванчики приходится убирать, так как они готовы заполнить своими семенами все кругом, а затем не дают расти другим полезным растениям", – отмечает Евгения.

Евгения Постнова рассказала, какие интересные решения еще можно найти в их экодоме. Например, из обычной оконной рамы можно сделать самостоятельно солнечный коллектор для обогрева небольших помещений, вроде курятника.

"Работает коллектор, таким образом, на темную поверхность падает солнечный свет, нагревает лист, лист в свою очередь нагревает воздух внутри коллектора, а затем он попадает в помещение. И все это можно сделать из подручных материалов", – говорит хозяйка дома.

Сам экодом также обогревается за счет пассивного солнечного отопления. Вся южная сторона - сплошной витраж. По словам Евгении Постновой, в доме зимой, даже когда стоят морозы, жарко. Теплопотери незначительные даже когда солнце уходит. Прохладно становится только под утро, но тогда начинает работать котел, который отлично греет на простом кыргызском угле, дает минимум золы, а также хорошо держит тепло.

Крыша у дома металлическая, но для утепления использовался полиуретан.

"При хорошем раскладе необходимо сделать сначала деревянный каркас и на него посадить металлический, но у нас на это средств не хватило, мы просто "запенили" и нам этого достаточно", – поясняет Евгения.

Для обогрева 180 квадратных метров хозяева используют котел длительного горения. А второй этаж обогревается полностью за счет солнечной системы. В специальных панелях нагревается воздух, который затем нагревает воду, и она циркулирует через систему теплых полов.

Хозяин экодома в свою очередь открыл для себя новое хобби: Алмаз занимается разведением рыб. На всего восьми квадратных метрах он смог уместить небольшое рыбное хозяйство. Он выращивает африканского сома.

"Это рыба, которая очень быстро растет. За теплый сезон малек может набрать до полутора килограмм. Причем в одном поколении могут быть те, кто растет быстрее и те, кто медленнее, поэтому мне приходится отсаживать тех, кто послабее, чтобы их не съели", – рассказывает Алмаз Бараталиев.

Корм для рыбы хозяин экодома покупает специальный, причем для каждой стадии роста нужен свой.

Кроме африканского сома у Алмаза есть японские карпы-кои, которые, как утверждают владельцы дома, подходят не только для декора прудов, но и отлично подходят для готовки.

Материал подготовлен в рамках проекта ОО "МувГрин" "Медиа герои: создание передового опыта в журналистике".