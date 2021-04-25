Определены победители республиканского конкурса "Стартап Кыргызстан 2021", организованный в целях поддержки инициатив в сфере развития инновационной деятельности и продвижения инноваций.

Накануне, 24 апреля в "Асанбай центре" состоялся финал конкурса "Стартап Кыргызстан 2021", проводимый Кыргызпатентом.

На мероприятии 11 стартаперов, вышедшие в финал по итогам акселерации, выступили с презентациями своих проектов перед компетентным и независимым жюри, в состав которого вошли ведущие местные и зарубежные эксперты в области стартапа и бизнеса.

На питчинге финалистам необходимо было презентовать свой проект за 3 минуты, которые даются на то чтобы обозначить проблемы, решения, инновационность и концепцию своих проектов.

Каждому финалисту членами жюри была дана профессиональная оценка, также были рекомендации и предложения для реализации своих стартап проектов.

По итогам решением жюри государственные гранты до 500 тыс. сомов получат 8 нижеследующих стартапа:

- Эрик Абдыкалыков, проект "Ilgeri" (услуга) - это трехъязычный (кыргызский, русский, английский) мультимедийный проект, продвигающий национальное достояние, культуру, историю, материальное и нематериальное наследие Кыргызстана с помощью современных технологий, креативных решений и искусства.

- Аскар Суюналиев, проект "Checkin" - медицинская информационная система, направленная на облегчение процесса получения медицинских услуг, начиная с онлайн-записи в медицинские учреждения до электронной медицинской карты.

- Алия Асанбекова, проект "Izde.space" - это маркетплейс по поиску мест отдыха в Кыргызстане. Удобная платформа с полной и детальной информацией мест отдыха.

- Адилет Маратов, проект "Lawsales" – это международный IT-продукт, позволяющий гражданам легче находить подходящую юридическую помощь с получением первичной бесплатной консультации кол-центра.

- Максат Конушалиев, проект "Altay 360 Studio" - студия по производству VR-контента в формате 360. Уникальный продукт, новые технологии, полное вовлечение потенциальных клиентов через погружение в виртуальную реальность.

- Айдана Aматова, Талгат Молдалиев, проект "Chung Choong" - это платформа для изучения китайского языка по авторской методике и получения образования в Китае.

- Адилет Бегалиев, Медер Кутбидин уулу, проект "Sigma Aero" - платформа для повышения уровня безопасности полетов для авиакомпаний.

- Улукбек Мамбеталиев, проект "Как алма" - "Как алма" сушеные хрустящие яблочные чипсы станут альтернативой высококалорийным картофельным чипсам.