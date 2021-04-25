Муфтий Москвы обратился к мигрантам с призывом вакцинироваться от COVID-19

Легальные мигранты имеют возможность вакцинироваться в России от коронавируса и должны это делать. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов, сообщает исламский информационный портал islam.ru.

Крганов отметил, что постепенно ситуация с коронавирусом в стране нормализуется, "люди вакцинируются, и нужно думать о восстановлении численности легальных мигрантов в России".

"Мы призываем мигрантов вакцинироваться – и тех, кто приезжает, и тех, кто уже в России. Никаких ограничений для вакцинации легальных мигрантов в России нет. Они вакцинируются. Все заинтересованы, чтобы мигранты проходили вакцинацию, особенно те, которые работают в сфере обслуживания – развозят продукты питания, работают в такси", - отметил Крганов.

Ранее он призвал мигрантов легализоваться и отметил, что "для этого созданы все условия".

"В Духовном собрании мусульман, и в рамках нашего проекта – Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов – мы проводим просветительскую работу - постоянно говорим о том, что нужно легализоваться и что для этого нужно: мы предоставляем документы, показываем, рассказываем, как их заполнять. Сейчас в центре общаются с несколькими тысячами мигрантов, которые хотят легализоваться. Мы должны им протянуть руку помощи", - заявил муфтий.

Президент Владимир Путин, выступая на днях с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ, поблагодарил, в том числе, духовенство за вклад в борьбу с пандемией. Начав именно с подведения итогов этой борьбы свое выступление, российский лидер высказал слова благодарности представителям различных профессий, гражданам за усилия и сплочённость, которые позволили преодолеть трудности, вызванные коронавирусной инфекцией. Отдельную благодарность он выразил главам духовенств.

"Духовной опорой общества, как и всегда в трудное время стало служение наших традиционных религий. Я вижу в зале руководителей наших конфессий и хочу вам низко поклониться, спасибо большое", – заявил президент РФ.