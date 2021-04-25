Айсулуу Нурдинова: Без маски на Мальте и шагу не ступишь

С нашей соотечественницей Айсулуу Нурдиновой я познакомилась в соцсетях, стало интересно, как она оказалась за тридевять земель от дома - на Мальте? Что делает в этой экзотической стране?

Как оказалось, Айсулуу Нурдинова закончила Тюменский государственный университет и получила специальность менеджера гостиничного сервиса. До Мальты ей уже довелось поработать в Израиле, Катаре, ОАЭ, Корее.

- Я поняла, что для карьерного роста мне не хватает знания английского языка. Начала искать языковые курсы в разных странах и узнала, что многие выбирают Мальту из–за доступности языковых программ и разнообразия школ английского языка - цены здесь ниже на 30–40 процентов, чем в вузах европейских стран. Кроме того, обучают иностранных студентов преподаватели из Англии. Мальта - это остров студентов, сюда приезжают учиться молодые люди из Испании, Франции, Италии, Мексики, Кореи, Японии и многих других стран. И мне очень захотелось окунуться в эту молодежную среду, завести новых друзей, познакомиться с культурами их стран, - рассказывает Айсулуу.

Впервые она побывала на Мальте в 2019 году, выиграла тогда трехнедельные бесплатные курсы от агентства, которое помогает студентам из разных стран поступать в местные вузы. Сейчас Айсулуу подрабытывает в этом агентстве, ведет консультации для желающих учиться на Мальте.

- Когда впервые приехала, мне тут очень понравилось. Государство занимает три крупных острова - Мальту, Гозо и Камино, плюс небольшие острова и скальные образования. Кстати, один остров в частном владении, и посторонним вход туда воспрещен. А на все другие можно доплыть на катере. Есть и дикие пляжи, где можно отдохнуть, побыть наедине с собой. Есть красивейшая Голубая лагуна, такая же, как в фильмах про необитаемые острова. До поездки на Мальту я жила сначала в Бишкеке, а затем в Новом Уренгое. И представьте себе мои чувства, когда я прилетела из минус 30 в настоящее лето. Декабрь тут - время цветения самых разных цветов, купания в Средиземном море.

Наша соотечественница рассказала, что живет в курортном живописном городе Слима, откуда на пароме до столицы - Валетты - рукой подать.

- Здесь города вообще расположены очень близко друг к другу, из Слимы можно легко попасть в соседний Сан–Джулианс, а из него в Гзиру. До Валетты пешком около полутора часов. Но мне нравятся такие прогулки. Тут столько старинных зданий, улочек, похожих чем–то на итальянские, со старинными арками. Много уютных уличных кафешек, и всюду веет аромат кофе. И люди приветливые и добродушные, всегда с удовольствием угостят кофе интересного собеседника.

Старинные здания и крепости привлекают внимание кинематографистов, на Мальте часто снимаются исторические фильмы. Например, тут проходили съемки знаменитой "Трои", - рассказывает Айсулуу. - Многие, побывав тут однажды, хотят остаться жить на Мальте. Но с 2005 года цены на недвижимость резко подскочили, так как сюда стали приезжать многие англичане и американцы. Поэтому купить тут квартиру не каждому по карману, а вот арендовать - запросто! Правда, дороже, чем в Бишкеке. За 300 евро, к примеру, можно снять одну комнату, а за 500–600 - целую квартиру.

Из–за пандемии власти ввели локдаун, и жизнь, конечно, изменилась. Сейчас приняты очень строгие карантинные меры, на улицах нельзя собираться больше четырех человек. На утренние пробежки тоже нельзя выходить больше четырех и необходимо соблюдать дистанцию, бежать на расстоянии друг от друга. В небольшие аптеки могут зайти только два клиента, остальные занимают очередь на улице и держат дистанцию в полтора метра.

- Однажды я купила кофе и шла по улице. Спустила чуть маску, чтобы сделать глоток. И все, кто мне встретился на пути, сказали, что это нарушение, надо надеть маску, - говорит Айсулуу. - Когда идешь по улице, то обязательно встретишь милиционеров, которые курируют районы. И всем, кто не соблюдает правила, выписывают штраф. С этим тут очень строго.

Нурдинова рассказывает, что на острове все с пониманием относятся к ограничениям и выполняют предписания карантина. Власти государства объясняют введение нынешнего локдауна тем, что надеются подавить распространение коронавирусной инфекции до лета, чтобы на Мальту смогли прилетать иностранные туристы. Ну а мальтийцы, которые из–за сложившихся обстоятельств потеряли работу, получают компенсации в размере примерно 700 евро в месяц.

Конечно, они расстроены, но требования есть требования. И никто не собирается крушить все на свете на митингах против локдауна, как это происходит в других странах. Мальтийцы настолько жизнерадостные и позитивные, что даже в таких условиях не падают духом, считают, что карантин - это время, которое можно провести с семье.

- Кыргызстанцы на Мальте тоже есть, правда, не так много. Молодежь в основном работает в отелях. Кто–то печет дома всякие вкусности на продажу. Есть среди наших преподаватели танцев. Одна наша соотечественница - Карина эже - приехала на Мальту в 2005 году. Вышла замуж за мальтийца, у пары двое детей, свой дом, хозяйство. Первое время именно Карина помогала мне тут обустроиться, подсказывала, где лучше снять жилье, как найти работу. Я работаю в салоне красоты косметологом. Пока жила в России, обучилась там этой специальности. Занимаюсь лифтингом лица, скульптурированием, массажем, омоложением без инъекций. На Мальте косметология только начала развиваться, а потому мои услуги пользуются спросом, - рассказывает Нурдинова.

Карина эже рассказала Айсулуу немало интересного о взаимоотношениях мальтийцев. Например, местные молодые люди стеснительные, сами не подойдут познакомиться и не расскажут сразу о себе. В кафе счет делят пополам. Конечно, когда давно встречаются, то, возможно, бойфренд не будет против оплатить счет за обоих. Хотя даже некоторые семейные пары в ресторане оплачивают счет каждый за себя.

К чему Айсулуу не может до сих пор привыкнуть - к еде. Мальтийская кухня позаимствована у итальянцев, здесь предпочитают барбекю, пасту и пиццу.

- Однажды в кафе заказала пиццу, так мне в нее добавили картофель и фасоль. Супы найти практически невозможно, и первые недели у меня с непривычки болел желудок. Но сейчас я готовлю в основном дома. С продуктами нет проблем. Здесь нет животноводческих ферм, так, мясо привозят из Италии. Зато Мальта славится ягодами и фруктами. Мальтийцы часто едят курицу, а на Рождество у них есть традиционное блюдо из кролика. Ну и, конечно, разнообразные дары моря. Любят блюда из моллюсков и улиток с соусом песто. Непривычно поначалу, но очень вкусно, - говорит Айсулуу. - Я, конечно, скучаю по Кыргызстану: там остались родственники и друзья. Очень люблю нашу кухню, лучше которой нигде больше нет, природу и горы. На Мальте таких не найти, и мне их не хватает. Но и здесь есть что посмотреть. Очень надеюсь, что в этом году смогу познакомить с этой поразительной страной родных, мама и сестра должны прилететь ко мне в гости. Конечно, если границы будут открыты.