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XVI Бишкекский международный джаз-фестиваль прошел в гибридном формате

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- Айжан Мамбеталиева
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Девиз фестиваля "Джаз_Бишкек_Весна" – "Музыка без границ". Организаторы мероприятия уверены, что с помощью культурного сотрудничества можно укрепить мосты дружбы и понимания между народами разных стран, ведь джаз – это музыка свободных и творческих людей.

Два дня в Кыргызской национальной филармонии своим творчеством бишкекчан радовали исполнители из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Австрии, Израиля, Испании и Турции. Там, на большой сцене прошли итоговые концерты. Фестиваль же начался задолго до них, в одном из столичных баров проходили warm um part – небольшие концертные выступления всех участников. Там с ними можно было познакомиться и пообщаться.

Кстати, в этом году из-за пандемии выступления музыкантов в филармонии прошли в гибридном формате, некоторые иностранные коллективы смогли приехать в Бишкек, некоторые сделали студийные записи специально для фестиваля, их показывали на экране зрителям. Кроме того, прошли мастер-классы для всех желающих, прямая трансляция которых шла на странице организаторов - ОФ "Центральная Азия - Арт менеджмент".

К слову, организаторы соблюли все меры безопасности, рассадили зрителей в зале с соблюдением социальной дистанции, у входа проверяли температуру, обрабатывали руки антисептическим спреем и раздавали маски.


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URL: https://www.vb.kg/400060
Теги:
концерт, Бишкек, культура, Кыргызстан, карантин
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