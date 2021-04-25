Скончался народный писатель КР Бексултан Жакиев. Некролог

Культура Кыргызстана понесла тяжелую утрату. После тяжелой продолжительной болезни 25 апреля 2021 года ушел из жизни народный писатель Кыргызской Республики, обладатель высшей степени отличия "Герой Кыргызской Республики" Бексултан Жакиев.

Бексултан Жакиев родился 16 января 1936 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области.

В 1958 году окончил факультет кыргызской филологии Кыргызского государственного университета. В 1960–1962 годы учился на высших сценарных курсах.

Трудовую деятельность начал в 1963 году редактором на киностудии "Кыргызфильм". С 1968 по 1972 годы работал начальником объединенной репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Кыргызской ССР, с 1972 по 1975 годы являлся главным редактором киностудии "Кыргызфильм", с 1988 по 1992 годы - ответственным секретарем Союза театральных деятелей Кыргызстана, в 1992–1993 годы - советником Президента Кыргызской Республики.

В 1994–2000 годы работал художественным руководителем, затем директором Государственной дирекции "Манас-1000", одновременно являясь председателем Комитета по присуждению государственной премии в области литературы, искусства и архитектуры имени Токтогула.

Бексултан Жакиев заявил о себе в литературе и театре постановкой пьесы "Судьба отца" ("Атанын тагдыры"), вызвавшей большой общественный резонанс. На сцене Кыргызского драматического академического театра имени Т. Абдумомунова спектакль ставился более 500 раз, а в казахстанских театрах Алматы, Чымкента, Джамбула, Семея более 300 раз. По драме "Судьба отца" была поставлена опера (В. Гусев), по пьесе "Саадак какты" - балет (Э. Жумабаев).

В пьесах "Миң кыял" ("Тысяча грез") (1964), "Алтын аяк" ("Золотая чаша") (1967), "Өкүм" ("Приговор") (1972), "Эртең - жаңы жыл" ("Завтра - Новый год") (1975), "Жолугушуу" ("Встреча") (1979), "Күттүргөн жаз да келер" ("И придет весна долгожданная") (1981), "Саадак какты" (1982), "Жүрөлүчү жүрөк оорутпай" (1989), "Жаза" (1990) и других драмах Бексултан Жакиев отображает удивительные судьбы людей - простых тружеников. Является автором нескольких новелл, повестей , очерков, киносценариев ("Азамат Алтай", "Бороондуу жолдо" (1965), "Встреча в городе ветров" (1969).

Пьесы Бексултана Жакиева переведены на русский, якутский, казахский и другие языки, которые до сих пор ставятся на сценах театров других стран.

Его многогранный талант проявился в переводах пьес Б. Брехта, С. Михалкова, М. Ауэзова, обогативших кыргызскую литературу.

Как общественный деятель и гражданин своей страны, в 2000–2003 годах Бексултан Жакиев инициировал в Комитет Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО проект "Шедевры нематериального культурного наследия по творчеству манасчы и акынов-импровизаторов", получивший поддержку в городе Париже.

Изначально признанный драматургом Бексултан Жакиев во времена духовного кризиса был в авангарде просвещения общества, проявив себя в публицистике. Он показал себя настоящим борцом в решении проблем духовности общества. Такие статьи, как "Нам нужна не фальшивая гордость, а честь" показали Бексултана Жакиева как талантливого публициста, драматурга.

За большой вклад в развитие культурной, социальной и политической жизни Кыргызской Республики Бексултан Жакиев награжден орденом "Манас" III степени, медалью "Данк", удостоен почетных званий "Заслуженный деятель искусств Кыргызской Республики", "Народный писатель Кыргызской Республики", является лауреатом государственной премии имени Токтогула, обладателем Международной премии Казахстана имени Тологона Айбергенова, Международной премии имени Жамбыла, награжден медалью "Астана" Республики К? ?захстан.

Яркий образ Бексултана Жакиева навсегда останется в нашей памяти.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.

С. Н. Жапаров, Т. Т. Мамытов, У. А. Марипов, Н. Ж. Бакирова, Р. И. Отунбаева, С. Ш. Жээнбеков, С. С. Касмамбетов, А. К. Касымалиева, Н. О. Сыдыгалиев, И. Ш. Омуркулов, Ж. К. Турускулов, М. К. Алимбеков, Б. Э. Торобаев, А. Т. Сулайманов, С. К. Нышанов, Г. С. Молдобекова, Б. С. Турусбеков, С. К. Ибраев, А. Э. Новиков, У. Т. Кармышаков, Ж. А. Асанкулов, А. Б. Бейшеналиев, А. С. Бейшеналиев, К. О. Иманалиев, К. Б. Базарбаев, Ж. У. Саралаева, Б. Ж. Кудайбергенов, Э. Н. Джантаев, Т. Садыков, М. Мамакеев, Э. Акрамов, А. Алымкулов, М. Мамытов, Т. Акматов, М. С. Джуматаев, Р. Айтматова, Ж. Тюменбаева, Т. Чынгышев, Э. С. Каптагаев, Т. Т. Казаков, М. А. Бегалиев, А. Абдыкалыков, Н. Калыбеков, О. Султанов, М. Т. Байжиев, К. Жусупов, Т. Мамеев, М. Абакиров, К. Жусубалиев, С. Станалиев, А. Омүрканов, Ш. Дүйшеев, М. Ааматов, К. Бакиров, Садык Шер-Нияз, К. К. Иманалиев, С. Суслова, С. А. Раев, Т. Тургуналиев, Ж. Кулмамбетов, М. У. Алышбаев, К. Ы. Турапов, К. А. Осмонов, С. Жетимишов, К. Ашымбаев, А. Рыскулов, М. Мамазаирова, А. Жакшылыков, А. Д. Султанбаев, А. Акматалиев, Т. Чокиев, С. Токтакунова, Д. Жалгасынова, К. Сартбаева, Г. Базаров, М. А. Бектеналиев, У. Полотов, Г. Мамашева, Г. Момушева, А.А. Озүбеков, Е. Ю. Кузнецов, А. К. Тилебаев и др.

Гражданская панихида состоится 26 апреля 2021 года у Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. Начало в 11.00 часов.