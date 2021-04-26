"То, что КР удалось договориться с РУз большая заслуга нынешних властей"

За митингами относительно приграничных договоренностей между Кыргызстаном и Узбекистаном стоят те, кто хотят увеличить свою популярность, но боятся ответственности. Об этом заявил российский эксперт по Центральной Азии Григорий Михайлов,

"Решение пограничной проблемы дело сложное, но крайне необходимое. Страна, имеющая неурегулированные границы, особенно с сильными соседями, рискует в будущем столкнуться с большими неприятностями.

Решение проблем с границей требует большой политической воли, ответственности, а также умения находить общий язык со второй стороной. Насколько я знаю, представители официального Ташкента далеко не самые простые и уступчивые переговорщики. То, что с ними удалось договориться и прийти к взаимовыгодному решению – большая заслуга нынешних кыргызских властей.

Особенность ситуации в том, что при любом варианте решения всегда будет недовольные. С критикой будут выступать местные жители, а также различные политические силы.

Беспокойство местных жителей понятно – для них делимитация означает необходимость менять привычки и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Подход со стороны властей должен быть спокойным и взвешенным – если люди пострадали, возможно стоит дать им льготы, компенсировать ущерб.

К сожалению, есть и те, кто использует эту тему в корыстных целях, раскачивая скандал эти люди хотят увеличить популярность среди населения. Зачастую, это люди, которые ранее имели власть, но сами не рискнули даже попытаться решить вопрос с границами, боясь ответственности и критики", - заявил Михайлов.