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Гражданин Кыргызстана пытался нелегально попасть через границу РК

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- Виктория Гунгер
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25 апреля 2021 года КР пограничники управления ПС ГКНБ КР по Чуйской области задержали гражданина Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы

Как отмечается, пограничный наряд обнаружил гражданина, который направлялся из Кыргызстана в Казахстан.

- В итоге нарушитель госграницы был задержан. Выяснилось, что он является гражданин КР Ж.Т., 1981 г.р. Со слов задержанного он направлялся в Казахстан в поисках работы. После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства, - говорится в информации Погранслужбы.


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URL: https://www.vb.kg/400077
Теги:
граница, Казахстан, миграция, Кыргызстан
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Комментарии
Казах
26.04.2021, 14:19

Пограничники вы сломали жизнь человеку а может целой семьи.

Человек шел работать, не воровать и грабить. Закрыли бы вы глаза. В Кыргызстане сейчас очень напряг с работой

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