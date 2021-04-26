Гражданин Кыргызстана пытался нелегально попасть через границу РК

25 апреля 2021 года КР пограничники управления ПС ГКНБ КР по Чуйской области задержали гражданина Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы

Как отмечается, пограничный наряд обнаружил гражданина, который направлялся из Кыргызстана в Казахстан.

- В итоге нарушитель госграницы был задержан. Выяснилось, что он является гражданин КР Ж.Т., 1981 г.р. Со слов задержанного он направлялся в Казахстан в поисках работы. После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства, - говорится в информации Погранслужбы.