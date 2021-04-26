Ташиев: Кыргызстан не отдаст Узбекистану Кемпир-Абадское водохранилище

Кыргызстан не отдаст Узбекистану Кемпир-Абадское водохранилище. Об этом накануне в ходе встречи с жителями Узгенского района заявил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

Отметим, собравшиеся местные жители выразили недовольство по поводу передачи земли вблизи Кемпир-Адаского водохранилища. Они объявили бессрочную акцию протеста.

"Мы не можем не слушать требование народа - это высшее требование для нас. Вы говорите, не отдавать Кемпир-Абад, значит, мы не будем отдавать", - подчеркнул Ташиев.

По его словам, на этом проблема с водохранилищем решена. Поэтому он призвал граждан прекратить акцию протеста.

Комиссия по делимитации и демаркации границ с Узбекистаном, председателем которой является Камчыбек Ташиев, за последние месяцы провела несколько переговоров. Планируется, что 10 мая в Ош прибудет очередная делегация из Узбекистана.