7 лет ожидания. Волейболистки "Дордоя" - чемпионки Бишкека

В минувшую пятницу в городском учебно-производственном комплексе №62 завершился чемпионат Бишкека по волейболу среди женщин. Команда "Дордой" не проиграла ни одного матча и заслуженно поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Как сообщил корреспонденту VB.KG генеральный секретарь Федерации волейбола Кыргызстана Кылычбек Сарбагишев, первенство Бишкека среди женских команд не проводилось семь лет. "На это были разные причины, - признался он, - слабая работа городской Федерации, различные проблемы материального характера. Но сейчас благодаря настойчивости и поддержке председателя столичного спортуправления Нурлана Токоноева нам удалось организовать этот необходимый волейболисткам турнир".

Женский волейбол в Бишкеке очень популярен. В нашем городе действуют две ветеранские любительские лиги, в которых за победу сражаются в 30 командах почти что 500 дамочек бальзаковского возраста. Кроме того, регулярно проводится в столице турниры детско-юношеской волейбольной лиги. Самые талантливые юные спортсменки затем приглашаются во взрослые клубы. Однако, уровень волейбольного мастерства у девушек происходит медленно. Ведь даже наши ведущие дружины выступают только только в краткосрочном чемпионате республики. Поэтому руководители Федерации волейбола рассчитывают, что благодаря возрожденному первенству города волейболистки получат больше игровой практики, что скажется на их игровом опыте.

В первенство Бишкека заявились шесть команд: "Дордой", "Салам-Алик", "Улар", "Ала-Тоо-ВВ МВД", "Билим" и "Дилгир". Первые две дружины - достаточно хорошо известны. "Дордой" и "Салам-Алик" поочередно становились чемпионами Кыргызстана, в обеих командах собраны самые сильные на сегодняшний день игроки. Постоянно находится в числе призеров клуб "Улар", большие амбиции у дебютанта турнира "Ала-Тоо - ВВ МВД". Встает на ноги недавно созданный клуб "Дилгир", больших слов благодарности заслуживают руководители Кыргызского Государственного университета имени Арабаева, которые сумели создать не только взрослую дружину под названием "Билим" но и несколько детских групп подготовки по женскому волейболу.

Как и следовало ожидать, лидерство в чемпионате Бишкека сразу же захватили "Дордой" и "Салам-Алик". Но нельзя сказать, что победы им доставались без боя. Так, "Салам-Алик" с огромным трудом переиграл "Билим", а "Дордой" едва не уступил "Ала-Тоо - ВВ МВД". В принципе, в чемпионате все поединки были упорными. Новички оказывали отчаянное сопротивление лидерам.

"Дордой" и "Салам-Алик" встретились в последнем туре. Первую партию выиграли игроки "Дордоя". Соперницы часто ошибались в приеме мяча и выборе правильной позиции на площадке для оборонительных действий. Но во второй партии "Салам-Алик" сумел отыграться. Все решила третья партия, в которой волейболистки действовали уверенно, агрессивно и грамотно.

И в заключении отличная новость для любителей волейбола. В середине мая, если позволит пандемия, в Бишкеке пройдет первый розыгрыш Кубка Вызова, в котором примут участие женские сборные сборные стран Центральной Азии, а также Бангладеш, Непала, Бутана и Макао.