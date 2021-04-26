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Аскар Акаев принимает участие в создании Силиконовой долины на базе МГУ

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- Бакыт Басарбек
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Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев принимает участие в реформировании Московского государственного университета. Об этом редакции VB.KG рассказал член президиума Ассоциации Московских выпускников Талгарбеков Арстан.

По его словам, Аскар Акаев научный руководитель в этой реформе по математическому направлению.

- Я расспросил об итогах и вообще о деятельности Аскара Акаевича в этой программе. Оказывается, сейчас идет реформирование МГУ, и он участвует непосредственно в этой реформе. Предполагаются серьезные изменения в деятельности вуза. На первый план выходит научная работа. Для этого создаются семь научно-образовательных школ, которые объединят ученых и преподавателей всех факультетов МГУ.

Впервые в МГУ проводятся такие масштабные изменения. Теперь ученые факультетов университета объединяются в семь научно-образовательных школ: это "Фундаментальные и прикладные исследования космоса", "Сохранение мирового культурно-исторического наследия", "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект", "Математические методы анализа сложных систем", "Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология", "Фотонные и квантовые технологии, цифровая медицина", "Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды".

Как пояснил сам ректор МГУ Виктор Садовничий, на базе университета будет создано что-то вроде Силиконовой долины, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/400086
Теги:
Аскар Акаев, вуз, Москва
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