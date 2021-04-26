Бишкекская ТИК утвердила итоги голосования на референдуме по Конституции

Бишкекская территориальная избирательная комиссия утвердила итоги голосования на референдуме. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

25 апреля Бишкекская территориальная избирательная комиссия провела итоговое заседание. На нем были рассмотрены все поступившие жалобы и заявления.

Так, утверждены итоги голосования референдума (всенародного голосования) Кыргызской Республики:

- на избирательных участках города Бишкек, где число проголосовавших составило 130 215 избирателей. Из них "за" - 78 854 голоса, "против" - 46 996 голосов;

- на избирательных участках за пределами Кыргызской Республики, где число проголосовавших составило 3 168 избирателей. Из них "за" - 2 484 голоса, "против" - 668 голосов.