Напряженная эпидситуация. В Бишкеке на карантине 14 школ и 2 детских сада

В Бишкеке на карантине 14 школ и 2 детских сада. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По данным муниципалитета, эпидситуация в столице остается напряженной, за последние сутки количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и пневмонии составило – 138.

Как всем известно, 14 апреля столичные образовательные организации возобновили работу в офлайн и онлайн режимах.

На 26 апреля на дистанционное обучение переведены 14 школ: 24, 70, 67, 35, 12, 11, 65, 26, 63, 17, 64, 88, 62 и 61 (здание старшей школы).

Закрыты на карантин и два садика: №12, №112.

Кроме того, в 24 школах зарегистрированы случаи КОВИД-19, там школы продолжают работу, на онлайн перешли 18 классов. Полный переход на онлайн зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, конечное решение принимают эпидемиологи ЦГСЭН.

"Дорогие горожане! Убедительно просим каждого из вас соблюдать санитарные нормы: носите маски, усильте личную гигиену, систематично обрабатывайте руки антисептиком, а самое главное ограничьте посещения общественных мест, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и своих близких!", - призывают в мэрии.