КНР будет оказывать поддержку РФ на фоне ужесточения западных санкций

Китайские власти намерены усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

"Мы решительно против применения односторонних санкций. Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", - подчеркнул он на регулярном брифинге, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы.