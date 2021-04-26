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КНР будет оказывать поддержку РФ на фоне ужесточения западных санкций

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- Виктория Гунгер
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Китайские власти намерены усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

"Мы решительно против применения односторонних санкций. Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", - подчеркнул он на регулярном брифинге, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы.


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URL: https://www.vb.kg/400097
Теги:
Китай, Россия, США, Кыргызстан, политика, санкции
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